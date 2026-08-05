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Аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку самолетов
Воздушная гавань Сочи прекратила обслуживание рейсов из-за необходимости обеспечить надежную защиту прибывающих и вылетающих пассажиров.
Ограничительные меры в отношении воздушных судов начали действовать на территории авиаузла, передает ТАСС. Информацию о приостановке работы подтвердили представители Росавиации в своем официальном канале в сети «Макс».
«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в опубликованном заявлении ведомства. Точное время возобновления штатной работы воздушной гавани пока остается неизвестным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае воздушная гавань Сочи приостановила обслуживание рейсов для обеспечения безопасности пассажиров. В апреле работу сочинского аэропорта по приему и выпуску самолетов временно ограничили. В феврале прием и выпуск рейсов в этом авиаузле также приостановили.