В Музее Победы отметили День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятия посетили более 300 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В киноконцертном зале «Жуков» показали спектакль «Наша молодая гвардия» Луганского народного студенческого театра «25 кадр», который был отмечен Гран-при за вклад в развитие военно-патриотической темы в искусстве. Постановка проводила параллели между событиями 1943 года и современной историей Донбасса.

Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова поприветствовала гостей. «Сегодня мы в стенах Музея Победы собрались, чтобы поздравить друг друга с еще одной победой, которая навсегда вошла в историю, в наши сердца, которую ждали многие, – это воссоединение с нашими историческими регионами – Донбасс, Херсонская, Запорожская области. И здесь перед вами выступает театр России – луганский театр. Эти ребята и их руководители под обстрелами и снарядами репетировали свои постановки. И делали это не только потому, что они очень талантливые, а потому что это придавало им силы. И сегодня мы увидим, что искусство – это настоящая сила», – заявила она.

Торжественная часть завершилась масштабным творческим флешмобом. Артисты и зрители вместе исполнили песню «Плечом к плечу» из проекта «Главные детские песни», к которой присоединились более 25 коллективов со всей России. На большом экране транслировался клип с исполнением композиции.

Также гости посетили бесплатную экскурсию по экспозиции «СВО. Zащитники Отечества». Экспозиция включала трофейную военную технику, уничтоженную в ходе СВО, среди которой были танк Abrams, бронеавтомобили Козак-5, Kirpi, International MaxxPro, Mastiff, БМП Bradley. На стендах представили истории защитников новых российских регионов и фотоработы военных корреспондентов РИА «Новости» и ТАСС.