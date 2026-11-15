В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
Охотовед объяснил снижение числа нападений медведей страхом перед людьми
Власти Кировской области назвали охоту средством защиты от медведей
Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов заявил, что увеличение объемов добычи бурого медведя снижает риск нападений хищника на людей, так как охота формирует у зверя страх.
Как пояснил специалист, научно доказано, что охота выступает одним из главных факторов, формирующих у зверя страх перед людьми. Если животное перестает чувствовать угрозу со стороны человека, оно утрачивает осторожность и может начать выходить в населенные пункты, передает ТАСС.
«Мы не выступаем за массовый отстрел, мы говорим о здоровом контроле за популяцией животных», – заявил Анисимов.
По словам замминистра, власти региона не стремятся к полному истреблению хищников, однако их численность необходимо постепенно сокращать до безопасных пределов, для чего в Кировской области выделено достаточно квот.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство природных ресурсов и экологии России установило максимальный норматив на отстрел 30% от численности бурого медведя в каждом регионе для снижения числа конфликтов с людьми.
Во вторник житель Кировской области стал 33-й жертвой хищников в российских регионах с весны.
В понедельник Минприроды Новосибирской области сообщило о ликвидации 60 из 118 медведей с начала года.