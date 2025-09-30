Лукашенко назвал чепухой заявление Зеленского о переговорах с Путиным

Tекст: Ольга Иванова

Лукашенко назвал «чепухой» недавнее заявление Владимира Зеленского об урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

На встрече с главами правительственных делегаций СНГ Лукашенко прокомментировал слова украинского лидера, заявив: «Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная».

Ранее Зеленский ответил резкой критикой на слова Лукашенко о наличии предложения по мирному урегулированию, поддержанного США. По мнению Зеленского, Лукашенко «живет в своем мире».

Лукашенко также напомнил, что по итогам его переговоров с Владимиром Путиным «на столе есть хорошее предложение по Украине», которое в том числе обсуждалось на Аляске Дональдом Трампом и было доставлено в Вашингтон для дальнейших обсуждений. Белорусский лидер рекомендовал Зеленскому согласиться на инициативу, чтобы «не потерять всю страну».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.