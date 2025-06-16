ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в Херсонской области

ФСБ задержала россиянина с 1,25 кг С-4 при подготовке теракта в Херсонской области

Tекст: Мария Иванова

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в отношении представителей власти в Херсонской области, передает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании россиянина, 1974 года рождения, который был завербован украинскими спецслужбами для подготовки и совершения теракта против представителей региональных органов власти.

По информации ведомства, подозреваемый действовал по указанию и под координацией сотрудника украинских спецслужб. Он извлек из тайника самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать автомобиль одного из чиновников администрации Херсонской области. При попытке реализации преступного замысла злоумышленника задержали.

Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли взрывчатое вещество иностранного производства марки «С-4» массой 1 кг 250 граммов, электродетонатор и программируемый блок управления. В службе подчеркнули, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить преступление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала украинского агента при подготовке взрыва автомобиля ветерана спецоперации на Украине в Великом Новгороде.

Ранее ФСБ задержала агента СБУ, который планировал взрыв на энергообъекте в Новороссийске. Кроме того, в июне силовики задержали двух граждан России, которые пытались пронести взрывчатку на завод оборонной промышленности под Москвой.



