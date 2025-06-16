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    Как «Моссад» наводнил Иран своими агентами
    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира
    Нанесено поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов
    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран подвело желание ничего не менять

    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

    5 комментариев
    16 июня 2025, 14:14 • Новости дня

    Путин и Эрдоган обсудили конфликт Израиля и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    О содержании переговоров между лидерами России и Турции сообщает канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости». В ходе разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Ираном, а также двусторонние отношения и другие региональные вопросы.

    Как отметила турецкая сторона, президент Эрдоган подчеркнул, что спираль насилия, начавшаяся после атаки Израиля на Иран, создает угрозу безопасности всего региона. Он отметил, что «беззаконие правительства Нетаньяху является явной угрозой международной системе и что регион не может допустить новой войны».

    Эрдоган сообщил, что Турция с самого начала конфликта сосредоточилась на дипломатических инициативах, направленных на прекращение атак Израиля на Иран. По его словам, «единственный путь решения проблем между Израилем и Ираном – дипломатия, и необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров».

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.

    16 июня 2025, 09:17 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, боеголовки гиперзвуковых ракет смогли легко преодолеть израильскую систему противоракетной обороны и поразили намеченные цели. Отмечается, что Тегеран, вероятнее всего, собирается увеличить число ударов гиперзвуковыми ракетами по территории Израиля в дальнейшем, передает ТАСС.

    Ранее Иран сообщил о сбитом израильском MQ-9 Reaper у границы с Ираком.

    До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. Иран также сообщил о двух сбитых силами ПВО израильских истребителях F-35.

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    16 июня 2025, 12:13 • Новости дня
    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса

    Bloomberg: В Персидском заливе произошел массовый сбой в навигации судов

    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса
    @ NASA/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем, сообщает Bloomberg.

    Свыше 900 судов столкнулись с нарушением работы навигационных сигналов в районе Ормузского пролива и Персидского залива на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Суда, включая танкеры, грузовые и рыболовные корабли, начали показывать ненормальные маршруты – прямые линии, зигзаги на воде и даже появление на суше, передает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что фиксируется «экстремальное глушение» сигналов, исходящих из иранского порта Бендер-Аббас. При этом JMIC отметил, что признаков подготовки к блокаде Ормузского пролива не выявлено. Пролив остается ключевым маршрутом для мировой нефтеторговли, через него проходит более четверти всех поставок нефти.

    Из-за глушения судовладельцам приходится полагаться на радары и компасы, что повышает риск столкновений.

    Некоторые танкеры, включая Front Tyne от Frontline Ltd. и Elandra Willow компании Vitol Group, зафиксировали аномальные перемещения сигналов, которые появляются в неожиданных местах между Ираном, заливом и берегом Саудовской Аравии. Владельцы судов не прокомментировали ситуацию.

    Брокеры сообщили, что часть судовладельцев приостановила заходы в Персидский залив. Ставки на перевозку нефти по маршруту Ближний Восток – Азия на июль выросли примерно на 12%. Аналитики сомневаются, что Иран пойдет на полную блокаду пролива, поскольку сам зависит от нефтяного экспорта.

    Ранее власти Ирана предупредили Британию, США и Францию о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

    СМИ сообщали, что Тегеран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, что может отразиться на мировом рынке нефти.

    Сенатор Алексей Пушков ранее прогнозировал повышение стоимости нефти до 130 долларов за баррель из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (10)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    16 июня 2025, 11:42 • Новости дня
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    @ t.me/presstv

    Tекст: Ольга Иванова

    В провинции Лурестан на западе Ирана задержаны два грузовых автомобиля, перевозившие израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества.

    Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали два грузовых автомобиля с израильскими дронами-камикадзе и взрывчатыми веществами, сообщает телеканал Press TV, передает ТАСС. По данным телеканала, машины остановили в провинции Лурестан на западе страны.

    В сообщении отмечается, что перевозкой опасного груза занимались агенты израильской разведывательной службы «Моссад». Уточняется, что грузовики были задержаны в ходе операции по обеспечению безопасности в регионе.

    Телеканал добавил, что подробности о количестве обнаруженных дронов и специфике взрывчатых веществ пока не раскрываются.

    Ранее противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник американского производства MQ-9 Reaper возле города Дехлоран на стыке с Ираком. Кроме того, средства ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана.

    1 июня произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры. Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.

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    16 июня 2025, 12:28 • Новости дня
    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана

    Эксперт: Война Израиля и Ирана может спровоцировать глобальный энергетический кризис

    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Котировки нефти толкают вверх несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти. Второй – потенциальное перекрытие Ормузского пролива. В случае реализации последнего сценария цены на сырье уйдут далеко за 100 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана.

    «Мировые рынки отреагировали ростом на эскалацию между Ираном и Израилем. Так, например, в первый день обмена ударами цены на нефть выросли на десять долларов за баррель», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его словам, котировки вверх толкают несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти.

    «В 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Исламской республики и ввели жесткие санкции против Тегерана. Тогда среди мер был и запрет третьим странам покупать иранское сырье. После этого объем экспорта существенно снизился. Но со временем Китай стал игнорировать американские рестрикции и закупать энергоресурсы. К настоящему моменту Иран достиг почти досанкционных показателей», – напомнил аналитик.

    По оценкам эксперта, страна добывает порядка четырех млн баррелей в сутки, а экспортирует – примерно 1,5 млн баррелей в сутки сырой нефти. «До сих пор целями ударов Израиля были иранские ядерные объекты. Постепенно атаки расширяются и на промышленные предприятия. Если еврейское государство начнет бить по нефтяной инфраструктуре Ирана, то это приведет к сокращению экспорта», – рассуждает Юшков.

    Такое развитие события окажет ощутимое влияние на мировые рынки. Цена на нефть может вырасти до 80–90 долларов за баррель, считает эксперт. «Если же Тегеран полностью остановит поставки нефти третьим странам, то мы можем увидеть и 90-100 долларов за баррель. Развитие событий по такому сценарию вполне возможно. Опасения уже сейчас толкают котировки вверх», – пояснил он.

    Второй фактор, который влияет на цены на энергоресурсы – это возможное перекрытие Ормузского пролива, продолжил собеседник. По мнению Юшкова, такой вариант менее вероятен, ведь тогда и сам Тегеран не сможет экспортировать нефть. «Блокада пролива станет крайней мерой иранских властей. На такой шаг они пойдут, если Исламской республике будет грозить экзистенциальная угроза», – полагает спикер.

    «Через Ормузский пролив проходит примерно 20-25% мировой торговли нефтью и 20-30% – СПГ. В случае его перекрытия Ираном цены на черное золото уйдут далеко за 100 долларов за баррель, а на сжиженный природный газ начнут измеряться по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. То есть внутри Персидского залива окажется заперта нефть из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, а также СПГ из Катара. Начнется глобальный энергетический кризис», – прогнозирует экономист.

    В то же время блокада пролива приведет и к другим последствиям. В частности, в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить другие крупные игроки, например, Штаты и Евросоюз. «Их целью станет – разблокировать Ормузский пролив. Иранские власти не смогут долго сопротивляться», – уточнил специалист.

    «Для России радикальный сценарий с блокадой также невыгоден. Он может привести к смене режима в Иране, а Тегеран – наш стратегический партнер. Москву скорее устраивает нынешняя ситуация, когда есть напряженность и риски сокращения экспорта иранской нефти. Это удерживает цены на довольно высоком уровне. Кроме того, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке оттягивает внимание США от Украины», – заключил Юшков.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР сообщил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    В связи с обострением инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

    По информации издания, в минувшие выходные навигационные сигналы более чем с 900 судов в Ормузском проливе и Персидском заливе были нарушены. Это привело к путанице в судоходном узле, говорится в другом материале Bloomberg. Аналитики указывают на повышение вероятности столкновений судов.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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    16 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном

    Политолог Ципис: Самая острая фаза войны Израиля и Ирана еще впереди

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США. Кроме того, западные спецслужбы попытаются спровоцировать «цветную революцию» в Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Напомним, Иран и Израиль четвертые сутки продолжают обмен ударами.

    «Эскалация между Израилем и Ираном еще не достигла самой острой фазы», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его прогнозам, в ближайшие две недели ситуация будет лишь ухудшаться.

    «Удары, которыми обмениваются стороны, усилятся. Более того, в конфликт, скорее всего, вступят страны НАТО, в том числе США и Британия. Они выступят не столько на стороне Израиля, сколько против Исламской республики», – полагает собеседник.

    Он напомнил, что Штаты уже перебрасывают силы на базы вблизи Персидского залива. «Цель Запада – нанесение максимального ущерба иранской ядерной программе и свержение режима в Тегеране, как это было в Ираке и Ливии», – уточнил Ципис. Впрочем, исход нынешних событий не предопределен.

    Так, о военной поддержке Исламской республики объявил Пакистан, который владеет ядерным оружием, напомнил эксперт. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф ранее заявил, что Исламабад окажет Тегерану помощь «всеми возможными средствами». «Баланс сил меняется», – отметил Ципис.

    «Деэскалация возможна лишь при ряде условий. Во-первых, если Иран согласится на все требования Израиля, среди которых – отказ от ядерной программы. Во-вторых, если произойдет смена режима в Тегеране. Я допускаю, что в стране может быть спровоцирована «цветная революция» или гражданская война. Зарубежные спецслужбы работают на этом направлении, активно взаимодействуя с иранской оппозицией», – детализировал политолог.

    «Стоит также учитывать, что наблюдается бегство мирного населения из иранской столицы. Они уезжают либо на периферию, либо в соседние государства, включая Азербайджан и страны Средней Азии. Для сравнения: в Израиле пока нет паники, хотя ситуация очень напряженная», – заключил собеседник.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР заявил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    За три дня ракетных атак в Израиле погибли 24 человека, пострадали почти 600, следует из данных правительства Израиля. По информации иранского Минздрава, с начала обострения конфликта погибли 224 человека, 1277 госпитализированы. 90% пострадавших – гражданские лица.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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    16 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет

    Посольство России рекомендовало россиянам выехать из Израиля через Египет

    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В обстановке обострения ситуации в Израиле россиянам рекомендовано покинуть страну, при этом открыт круглосуточный переход на границе с Египтом, сообщило посольство РФ в Израиле.

    Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам покинуть страну из-за текущей обстановки. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил о возможности для россиян пересечь границу с Египтом через круглосуточный погранпереход. По его словам, уже несколько десятков россиян покинули Израиль на фоне обострения ситуации, передает РИА «Новости».

    Викторов отметил, что российское посольство работает сейчас в сложных условиях и усилило режим работы: «Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими», – заявил посол.

    Дипломат подчеркнул, что если ситуация потребует эвакуации, будут приниматься соответствующие решения. Посольство находится в плотном контакте с израильскими властями и готово к дальнейшим действиям.

    Ранее сообщалось, что российские дипломаты продолжают в круглосуточном режиме оказывать помощь гражданам России, стремящимся покинуть Иран на фоне массовых авиаударов Израиля.

    Кроме того, посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации россиян на фоне ударов Израиля по Ирану.

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    16 июня 2025, 10:57 • Новости дня
    Цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Рынок нефти отреагировал резким ростом цен после взаимных атак Израиля и Ирана, вызвавших опасения перебоев поставок из региона, обеспечивающего около трети мировой добычи.

    Рост цен на нефть связан с усилением военного противостояния между Израилем и Ираном, передает Bloomberg.

    В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам.

    Израиль нанес удар по газовому месторождению South Pars, после чего там произошел взрыв и остановилась работа одной из платформ.

    Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья. Эксперты отмечают, что основная угроза для рынка – возможная попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти. При этом аналитики считают, что такой шаг маловероятен из-за риска для собственных поставок Ирана, прежде всего в Китай.

    Несмотря на опасения, инфраструктура по экспорту нефти из Ирана осталась нетронутой, а текущие опасения касаются краткосрочных перебоев и возможного затяжного конфликта в регионе. Специалисты отмечают, что цены на нефть отыграли все потери с начала года. В опционных торгах сохраняется повышенная волатильность и рост интереса к покупкам на повышение, что демонстрирует тревожность рынка.

    Напомним, мировые цены на нефть в понедельник поднялись примерно на 1% на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

    При этом в Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива.

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    16 июня 2025, 08:35 • Новости дня
    Посольство США в Тель-Авиве пострадало от ракетных ударов Ирана
    Посольство США в Тель-Авиве пострадало от ракетных ударов Ирана
    @ Ариэль Спорн/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское диппредставительство в Тель-Авиве получило незначительный ущерб после ракетных ударов со стороны Ирана.

    Отделение посольства США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана, никто из сотрудников не пострадал, передает РИА «Новости».

    Американский посол Майк Хакаби заявил: «Наше посольство США в Израиле и консульство официально останутся закрытыми сегодня из-за сохраняющейся необходимости оставаться в укрытиях. Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, однако пострадавших среди американского персонала нет».

    Между тем, по данным израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом», число погибших из-за ракетных ударов по Израилю увеличилось до четырех. Медики уточнили, что среди жертв – две женщины и два мужчины, всем им примерно по 70 лет.

    В сообщении подчеркивается, что на данный момент 87 человек с различными травмами были госпитализированы бригадами MDA. Представители скорой помощи отмечают, что ситуация продолжает оставаться напряженной, медицинские службы работают в усиленном режиме.

    Прежде сообщалось, что в результате ракетных обстрелов центральных районов Израиля три человека погибли, 67 получили ранения.

    Иранская ракета поразила электростанцию в израильской Хайфе. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении свыше 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана в ходе операции, среди которых оказались глава управления военной разведки генерального штаба и командующий ракетным комплексом «земля-земля» Корпуса стражей исламской революции.

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    16 июня 2025, 10:14 • Новости дня
    Москва заявила о круглосуточной помощи россиянам в выезде из Ирана
    Москва заявила о круглосуточной помощи россиянам в выезде из Ирана
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские дипломаты продолжают в круглосуточном режиме оказывать помощь гражданам России, стремящимся покинуть Иран на фоне массовых авиаударов Израиля, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила: «Содействие выезду осуществляется в круглосуточном режиме». Подробностей по механизму или числу выезжающих Захарова не разгласила.

    Накануне дипломатическая миссия России в Иране заявила об отсутствии данных о пострадавших или погибших россиянах после израильских ударов по территории Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном. Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли ирано-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.

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    16 июня 2025, 11:35 • Новости дня
    Израиль заявил о 24 погибших за три дня атак со стороны Ирана
    Израиль заявил о 24 погибших за три дня атак со стороны Ирана
    @ Gideon Markowicz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате массированных ракетных ударов из Ирана по Израилю за три дня насчитывается 24 погибших и более 590 раненых, включая десять тяжело пострадавших.

    В официальной сводке правительственного пресс-офиса сообщается о 24 погибших и 592 раненых в результате трехдневных ракетных атак Ирана по Израилю. Уточняется, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 36 получили травмы средней тяжести, еще 546 отделались легкими ранениями, передает РИА «Новости».

    Согласно данным израильских властей, за трое суток на территории страны были зафиксированы 30 локаций падения иранских ракет. Общее количество выпущенных ракет оценивается в 370.

    Ранее сообщалось, что в результате ночных ракетных ударов по Израилю медицинские учреждения оказали помощь 287 пострадавшим, один пациент находится в тяжелом состоянии.

    В понедельник Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе. До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. В результате ракетных обстрелов центральных районов Израиля три человека погибли, 67 получили ранения.

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    16 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    КСИР пообещал продолжить удары по Израилю до уничтожения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) пообещал, что «Правдивое обещание 3» и последующие операции будут более сокрушительными, жесткими, точными и разрушительными, чем предыдущие.

    В официальном заявлении КСИР, опубликованном через пресс-службу, отмечается: «Эффективные, прицельные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого режима будут продолжаться до полного его уничтожения», передает РИА «Новости».

    КСИР также предупредил страны, поддерживающие Израиль, чтобы они осознавали неизбежность последствий этих действий. Организация подчеркнула, что давление на Израиль усилится, а каждое новое нападение будет отличаться большей точностью и разрушительной силой.

    В понедельник израильские военные заявили, что нанесли авиаудары по командным центрам сил «Кудс» КСИР в Иране, где якобы планировались атаки против Израиля.

    Ранее ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.


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    16 июня 2025, 09:31 • Новости дня
    Иран казнил обвиняемого в шпионаже на «Моссад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана утром привели в исполнение смертный приговор обвиняемому в сотрудничестве с израильской разведкой.

    О казни обвиняемого в шпионаже гражданина сообщило агентство Mizan, связанное с судебной системой Ирана. По данным агентства, речь идет об Исмаиле Фекри, задержанном зимой 2023-2024 года. Его признали виновным в передаче конфиденциальной информации о ситуации в стране израильской разведке «Моссад», передает РИА «Новости».

    В опубликованном сообщении отмечается: «Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима... был казнен сегодня утром». Также уточняется, что Фекри поддерживал связь с двумя офицерами израильской спецслужбы. Власти считают, что действия осужденного нанесли ущерб национальной безопасности Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана казнили четырех из десяти членов диверсионной группы, связанной с Израилем, по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами этой страны.

    Ранее в стране четверых человек казнили по обвинению в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки. А Мехрдад Каримпур и Фарид Мохаммади были приговорены к повешению по обвинению в гомосексуализме.

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    16 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    Израиль возмутился блокировкой павильонов оборонных компаний на авиасалоне Ле-Бурже

    Tекст: Ольга Иванова

    Организаторы авиационной выставки в Ле-Бурже установили черные щиты, блокировав павильоны израильских оборонных компаний, вызвав возмущение министерства обороны Израиля.

    Организаторы международного авиасалона в Ле-Бурже заблокировали павильоны израильских оборонных компаний, закрыв их черными щитами, сообщает ТАСС.

    Минобороны Израиля выразило «крайнее возмущение» такими действиями принимающей стороны и подчеркнуло, что это решение было принято всего за день до открытия выставки. Министерство добавило, что требование убрать из павильонов израильских фирм образцы наступательных вооружений противоречит практике подобных мероприятий во всем мире, и отказалось его выполнять.

    Сотрудники форума, по данным Минобороны Израиля, установили черные щиты ночью, когда израильские павильоны уже были полностью подготовлены. В израильском военном ведомстве назвали случившееся «возмутительным и беспрецедентным», увидев в этом политические и коммерческие мотивы со стороны французских властей. Представители Израиля заявили: «Это происходит в то время, когда Израиль ведет необходимую и справедливую войну против Ирана, чтобы устранить ядерную и баллистическую угрозу, с которой сталкиваются Ближний Восток, Европа и весь мир».

    Минобороны Израиля считает, что Франция использует политические аргументы, чтобы исключить конкурирующие израильские вооружения с международной выставки. В израильском ведомстве также отметили, что такое решение особенно удивительно на фоне «впечатляющих и точных результатов израильских технологий в Иране».

    По данным Reuters, распоряжение закрыть четыре основных стенда израильских оборонных предприятий поступило от французских властей после отказа израильских компаний убрать виды наступательного или кинетического оружия. Среди заблокированных участников – Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries. Ранее эти компании уже не были допущены к участию в военно-морском салоне Euronaval и выставке Eurosatory в Париже.

    Минобороны Израиля публично потребовало от правительства Франции и организаторов Ле-Бурже отменить «отвратительные и неуместные действия», убрать черные щиты и дать израильским компаниям возможность участвовать в авиасалоне на равных условиях с другими участниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. В результате израильских атак погибли 14 иранских ученых-ядерщиков.

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    16 июня 2025, 09:09 • Новости дня
    Military Watch сообщил о массовом вылете с баз дозаправщиков ВВС США

    Military Watch: Воздушные дозаправщики KC-135 и KC-46 покинули базы США

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты воздушной дозаправки KC-135 и KC-46 массово покинули американские базы, только за одну ночь на понедельник вылетело 30 таких машин, сообщает Military Watch.

    Журнал Military Watch сообщил, что военно-воздушные силы США осуществили массовое развертывание дозаправщиков KC-135 и KC-46, передает РИА «Новости».

    По информации издания, самолеты массово вылетели с баз с территории США в ночь на понедельник.

    Журнал пишет, что уже 30 воздушных дозаправщиков покинули американские базы, а число самолетов продолжает увеличиваться. По оценке Military Watch, развертывание может быть связано с возможным задействованием самолетов в продолжающемся конфликте между Израилем и Ираном.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    США сообщили, что располагают всеми необходимыми средствами для защиты своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что военные самолеты и самолеты-заправщики страны направлены на базы на Ближнем Востоке для усиленной поддержки из-за напряженности.

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    16 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об уничтожении трети ракетных установок Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные заявили об уничтожении примерно трети иранских ракетных установок, информация была озвучена на брифинге официальным представителем армии.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила примерно треть всех ракетных установок, находящихся в распоряжении Ирана, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин во время брифинга 16 июня.

    «Силы ЦАХАЛ уничтожили около трети всех ракетных установок иранского режима», – подчеркнул Дефрин. Подробности о времени и месте проведения операции пресс-служба израильской армии не уточняет, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля уничтожили установку для ракет класса «земля – воздух» к югу от Тегерана.

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