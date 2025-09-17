В Киргизии стартовали учения ОДКБ «Рубеж-2025»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учения Организации Договора о коллективной безопасности стартовали в учебно-тренировочном центре «Эдельвейс» в Киргизии, передает ТАСС.

В маневрах задействованы воинские контингенты Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Общее число участников составляет около 1,2 тыс. человек, к учениям привлечено 500 единиц военной и специальной техники, включая авиацию, беспилотники и боевые катера.

Замминистра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев на церемонии открытия отметил: «Перед нашими странами стоят единые задачи – защита суверенитета, территориальной целостности и стабильности на пространстве ОДКБ. Обстановка в мире нестабильна, и мы обязаны быть готовы к любым вызовам: от транснациональных угроз до попыток дестабилизации в нашем регионе».

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что основной угрозой государствам региона является возможность перемещения радикальных группировок с Ближнего Востока к южным границам и распространения экстремистской идеологии. Он отметил важность слаженного взаимодействия национальных армий и Коллективных сил ОДКБ.

Учения пройдут до 20 сентября и направлены на отработку ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

