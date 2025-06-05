Учения ОДКБ «Боевое братство – 2025» решили провести в сентябре в Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совместные учения ОДКБ «Боевое братство – 2025» пройдут на белорусских полигонах Лосвидо и Лепельский в сентябре, сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. Он рассказал, что с 3 по 5 июня в Белоруссии прошли вторые штабные переговоры по подготовке учений, передает ТАСС.

В ходе переговоров стороны провели рекогносцировку районов проведения учений, а также уточнили замыслы и цели маневров, которые будут согласованы с совместным стратегическим учением Вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025». Обсуждались вопросы организации командования, составов органов управления, национальных контингентов и порядок практических действий.

В переговорах приняли участие представители министерств и ведомств Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата ОДКБ и группа офицеров под руководством первого заместителя начальника Объединенного штаба генерал-лейтенанта Хасана Калоева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послами стран ОДКБ и СНГ и рассказал им об актуальных вопросах диалога между Москвой и Вашингтоном. ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба. Организация Договора о коллективной безопасности предложила варианты действий в случае отправки военных Евросоюза на Украину.