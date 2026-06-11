Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.0 комментариев
ЛДПР предложила оценивать работу руководства медучреждений через «Госуслуги»
ЛДПР предложила оценивать работу медучреждений через «Госуслуги»
ЛДПР предлагает внедрить систему электронного голосования пациентов через портал «Госуслуги», чтобы каждый человек после приёма мог оценить качество оказанной помощи, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
По словам Слуцкого, результаты данной оценки со стороны пациентов будут влиять на понижение зарплат главврачей российских поликлиник и больниц, а также учитываться при подведении итогов эффективности деятельности региональных министров здравоохранения.
«Сегодня мнение пациентов в России ни на что не влияет и не становится основанием для масштабных изменений. Мы считаем это неправильным», – заявил Слуцкий.
Если люди неделями не могут записаться к врачу или сталкиваются с равнодушием, эти сигналы должны влиять на оценку работы чиновников отрасли, подчеркнул лидер ЛДПР.
Во избежание злоупотреблений потребуется обязательная верификация личности голосующего и запрет на повторное голосование за одно посещение. При этом медицинские работники получат право на апелляцию в случае несогласия с оценкой. Механизмы повышения качества помощи обсудят на Всероссийском форуме пациентов 19 июня.
По данным Всероссийского союза пациентов, в 2025 году лишь половина россиян осталась довольна качеством медицины. Около 69,5% граждан жаловались на нехватку специалистов, 67,6% ожидали приема более двух недель, а 57,6% не могли найти льготные препараты. Существующих механизмов сбора данных недостаточно для исправления ситуации.
В прошлом году президент России Владимир Путин призвал оценивать работу системы здравоохранения по мнению граждан.
В апреле текущего года Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде регионов.
Также Путин потребовал улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг.