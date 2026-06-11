ЛДПР предложила оценивать работу руководства медучреждений через «Госуслуги»

ЛДПР предложила оценивать работу медучреждений через «Госуслуги»

Tекст: Вера Басилая

По словам Слуцкого, результаты данной оценки со стороны пациентов будут влиять на понижение зарплат главврачей российских поликлиник и больниц, а также учитываться при подведении итогов эффективности деятельности региональных министров здравоохранения.

«Сегодня мнение пациентов в России ни на что не влияет и не становится основанием для масштабных изменений. Мы считаем это неправильным», – заявил Слуцкий.

Если люди неделями не могут записаться к врачу или сталкиваются с равнодушием, эти сигналы должны влиять на оценку работы чиновников отрасли, подчеркнул лидер ЛДПР.

Во избежание злоупотреблений потребуется обязательная верификация личности голосующего и запрет на повторное голосование за одно посещение. При этом медицинские работники получат право на апелляцию в случае несогласия с оценкой. Механизмы повышения качества помощи обсудят на Всероссийском форуме пациентов 19 июня.

По данным Всероссийского союза пациентов, в 2025 году лишь половина россиян осталась довольна качеством медицины. Около 69,5% граждан жаловались на нехватку специалистов, 67,6% ожидали приема более двух недель, а 57,6% не могли найти льготные препараты. Существующих механизмов сбора данных недостаточно для исправления ситуации.

В прошлом году президент России Владимир Путин призвал оценивать работу системы здравоохранения по мнению граждан.

В апреле текущего года Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде регионов.

Также Путин потребовал улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг.