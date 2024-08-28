Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».11 комментариев
Мосгорсуд отказал в апелляции блогеру Баязитовой на приговор
Приговор блогеру Александре Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка оставили в силе в Мосгорсуде.
Апелляция защиты медиатехнолога Ольги Архаровой и Александры Баязитовой рассмотрена, приговор оставлен без изменения, передает ТАСС.
Ранее представитель топ-менеджмента «Промсвязьбанка» Александра Ушакова подавал ходатайство о замене реального срока наказания на условный для Баязитовой и Архаровой.
Осенью 2023 года прокуратура требовала 14 лет для Баязитовой за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы.