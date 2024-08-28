Мосгорсуд отказал в апелляции блогеру Баязитовой на приговор

Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16

Tекст: Валерия Городецкая

По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.

В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.