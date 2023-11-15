35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.15 комментариев
Прокурор потребовал 14 лет для журналистки Баязитовой за вымогательство
Гособвинение потребовало 14 лет для журналистки Баязитовой за вымогательство у менеджера банка
Представитель гособвинения попросил приговорить бывшую журналистку Life.ru Александру Баязитову и пиарщицу Ольгу Архарову, обвиняемых в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, сообщила адвокат одной из фигуранток дела Елена Федулова.
Баязитова и Архарова работали администраторами телеграм-канала «Адские бабки». Уточняется, что для Архаровой гособвинитель в ходе прений сторон попросил 13 лет колонии, для Баязитовой – 14 лет колонии общего режима, передает ТАСС.
Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за так называемые «блоки» в Telegram-каналах, что дает отсутствие негативной информации о некоторых лицах. Уголовное дело против женщин возбуждено по заявлению Ушакова.
В деле присутствует третья фигурантка – Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, ее перевели под домашний арест, а дело выделили в отдельное производство. Чурилову приговорили к четырем годам условно.
Ранее Мосгорсуд заявил, что арест журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве у топ-менеджера, признан законным.