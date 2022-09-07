Суд признал законным арест журналистки Баязитовой

Арест журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве у топ-менеджера, признан законным, соответствующее решение принял Мосгорсуд.

«Жалобу защиты на постановление об избрании Баязитовой меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения», – цитирует судью ТАСС.

Баязитова на заседании суда просила об освобождении из СИЗО, она поясняла, что у нее есть хронические заболевания, и ссылалась на свою репутацию.

«Я не давала следствию повод усомниться в моей честности. Я не понимаю, как я шантажировала военный оборонный банк, и как я буду делать это сейчас. Насколько мне известно, человек, написавший на меня заявление в полицию, бежал за границу», – сказала журналистка.

Она заявила, что содержится в тяжелых условиях, это не соответствует тяжести обвинения. «Меня содержат с особо опасными преступниками, я сижу с убийцами», – добавила Баязитова.

Представитель прокуратуры просил оставить обвиняемую в СИЗО. По его словам, она может скрыться или оказать давление на свидетелей.

По делу о вымогательстве ранее арестовали трех администраторов Telegram-канала «Адские бабки» – Александру Баязитову, Ольгу Архарову и Инну Чурилову. Архарова признала вину частично, Чурилова – в полном объеме, она также раскаялась в содеянном. Баязитова не признала вину.

Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Обвинение предъявлено по статьям «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере».

Баязитова трудилась в должности экономического корреспондента в «Коммерсанте», «Известиях», также является автором на портале Life.ru.