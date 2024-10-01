СМИ: Журналистка Баязитова написала прошение о помиловании

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом стало известно из письма Баязитовой, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Журналистка также рассказала, что провела неделю в следственном изоляторе во Владимире, после чего была переведена в ИК-1 во Владимирской области.

Кроме того, Баязитова пожаловалась на отсутствие форменной одежды в колонии, что вызывает у нее опасение за возможное условно-досрочное освобождение.

Напомним, осенью 2023 года прокуратура требовала 14 лет для Баязитовой за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. В августе Мосгорсуд отказал в апелляции блогеру Баязитовой на приговор.