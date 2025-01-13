China Southern Airlines отменила рейсы между Пекином и Москвой

АТОР: China Southern Airlines решила отменить рейсы Пекин – Москва с 20 января по 30 марта

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что отмена касается только одного маршрута, тогда как другие авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Россией и Китаем. По данным ассоциации, данная мера может затронуть 15–17 тыс. пассажиров, включая тех, кто планировал пересадку в Пекине для полетов в третьи страны, передает «Интерфакс».

Туроператоры предлагают российским туристам альтернативные маршруты, пересаживая их на другие рейсы. Основная сложность возникает с пассажирами, выбравшими билеты в третьи страны через Пекин. В таких случаях стоимость альтернативных маршрутов может быть сопоставимой с небольшими доплатами, а в крайнем случае авиакомпания возвращает полную стоимость билетов.

По мнению АТОР, отмена рейсов могла быть вызвана пересмотром маршрутной сети авиакомпанией на фоне массовых поездок граждан Китая в период китайского Нового года. С 30 марта перелеты из Пекина в Москву снова будут доступны для бронирования с ценами от 23 тыс. рублей в одну сторону.

АТОР также отмечает, что российские туристы могут купить билеты China Southern Airlines в Пекин из Москвы со стыковкой в Гуанчжоу, где рейсы выполняются ежедневно. Кроме того, рейсы в столицу Китая осуществляют «Аэрофлот» и Hainan Airlines.

Ранее в АТОР заявили, что из-за отмены рейсов из Сочи в Минеральные Воды авиакомпании flyDubai туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы.

Напомним, flyDubai решила приостановить рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды на период новогодних праздников.