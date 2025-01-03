Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
АТОР: Туроператоры пересаживают пассажиров рейсов flyDubai из Сочи и Минвод на другие
Из-за отмены рейсов из Сочи в Минеральные Воды авиакомпании flyDubai туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туроператоры предлагают туристам альтернативные маршруты для вылета, замена рейсов происходит в основном с Минеральных Вод на Махачкалу, уточнили в АТОР, передает РИА «Новости».
Пассажирам из Сочи предлагаются различные варианты, включая вылеты из Москвы.
Между тем в самой flyDubai продлила запрет на полеты: рейсы в Минеральные Воды до девятого января, а в Сочи – до восьмого января. Прекращение полетов связано с операционными причинами.
Ранее авиакомпания решила приостановить рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды на период новогодних праздников.