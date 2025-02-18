МИД Франции заявил об отсутствии планов размещения европейских войск на Украине

Глава МИД Франции Барро заявил об отсутствии планов отправки войск ЕС на Украину

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France Info заявил, что вопрос размещения европейских войск на Украине не находится на повестке дня. Барро отметил, что никто не намерен сейчас направлять войска, акцентировав внимание на стремлении к миру, передает ТАСС.

«Мы говорим, что хотим мира», – заявил Барро.

Он также указал, что обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины преждевременно и этот вопрос будет актуален только после достижения мира.

Министр отказался от дальнейших комментариев на тему размещения войск на Украине, сославшись на то, что вопросы такой важности «не обсуждаются через СМИ».

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона.

The Times сообщила, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неуместными дебаты о развертывании войск Запада на Украине.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об отказе США отправить военных на Украину.