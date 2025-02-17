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Шольц назвал неуместными дебаты о развертывании войск на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство по поводу обсуждений развертывания войск на Украине.
Он подчеркнул, что такие обсуждения преждевременны, поскольку пока нет ясности относительно возможных исходов мирных переговоров, передает РИА «Новости».
«Это совершенно преждевременно и совершенно неуместно начинать эту дискуссию сейчас. Я даже немного смущен этими дебатами, хочу сказать это совершенно открыто. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было, на которых Украина не сказала «да» и не сидела за столом… при этом все это происходит за спиной Украины», – заявил Шольц в ответ на вопрос о готовности Германии участвовать в развертывании войск после завершения боевых действий, его речь транслировал телеканал Welt.
Он также отметил, что на данный момент невозможно предсказать, каким будет итог возможных мирных переговоров. Он подчеркнул, что обсуждение развертывания войск сейчас является неподходящей темой в неподходящее время.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии. До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об отказе США отправить военных на Украину.