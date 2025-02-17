  • Новость часаЛавров: Западу придется отвечать за поддержку нацизма на Украине
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    В США заявили о завершении украинского конфликта победой России
    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США
    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд
    Офис Зеленского: Мюнхенская конференция шокировала Европу и Украину
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    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

    0 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    26 комментариев
    17 февраля 2025, 14:50 • Новости дня

    Польский премьер исключил отправку войск на Украину

    Польский премьер Туск исключил отправку войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии, подчеркнув, что этот вопрос закрыт.

    Туск подтвердил нежелание Польши отправлять войска на Украину, передает ТАСС. Он отметил, что вопрос отправки польских военных на территорию Украины закрыт.

    «Мы не предполагаем отправку польских военных на территорию Украины», – подчеркнул Туск на пресс-конференции перед вылетом в Париж на экстренный саммит по Украине, которую транслировал телеканал TVP Info.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обсуждение развертывания польских вооруженных сил на Украине не ведется и не планируется.

    Агентство Reuters сообщало, что США спрашивают Европу о готовности развернуть войска на Украине.

    16 февраля 2025, 16:58 • Новости дня
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин заметил несерьезное поведение Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что Путин видел видеокадры с саммита «нормандской четверки» в Париже, на которых Владимир Зеленский ухмыляется и кривляется во время выступления российского лидера. Представитель Кремля отметил, что во время самих переговоров в Париже Путин не мог видеть лицо Зеленского, так как они сидели за одним столом. Однако позже российский лидер ознакомился с кадрами, где Зеленский, по словам Пескова, «вел себя несерьезно в некоторых вопросах», передает РИА «Новости».

    Свои комментарии Песков дал в ответ на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о реакции Владимира Путина на поведение Зеленского. Песков подчеркнул, что на переговорах в Париже Зеленский также демонстрировал несерьезное поведение, что не осталось незамеченным для российской стороны.

    Ранее Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

    В субботу Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский также выразил недовольство тем, что президент США позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. В свою очередь американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России.

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    16 февраля 2025, 16:55 • Новости дня
    В Британии обвинили ВСУ в растрате западных вооружений

    СМИ Британии: У армии России теперь больше комплексов Javelin, чем у британской

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские военные источники обвинили ВСУ в нерациональном использовании западных вооружений, отмечая, что украинские войска используют советскую тактику, что приводит к небрежной трате таких дорогостоящих систем, как Javelin и NLAW, сообщает газета Telegraph.

    Британские военные источники обвиняют украинские вооруженные силы в чрезмерной трате предоставленных западных вооружений. По словам источников, ВСУ совмещают западное оружие с тактикой советского образца, что приводит к растрате значительного количества дорогих вооружений от НАТО, сообщает РИА «Новости».

    Военные источники рассказали, что украинцы должны были показывать видеозаписи правильного применения оружия. Однако на кадрах видно, как ВСУ хаотично используют сразу пять или шесть противотанковых установок NLAW. Стоимость одного залпа из такого оружия составляет более 100 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно свыше 125 тыс. долларов по текущему курсу.

    Кроме того, украинские войска, следуя советскому подходу, нередко оставляли на поле боя комплексы Javelin, которые могут использоваться повторно. Их цена превышает 100 тыс. долларов. Источники также сообщили, что российские силы часто обнаруживают запасы западного противотанкового оружия, брошенные украинскими войсками. Один из источников отметил, что у российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской.

    Ранее СМИ писали, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией, что связано с опасениями по поводу позиции США.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    «Коммерсантъ»: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по Украине могут состоятся в Эр-Рияде 18 февраля, ожидается участие официальных лиц из России и США.

    Ожидается, что российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. С американской стороны в мероприятии примут участие госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает «Коммерсантъ».

    Ранее сообщалось, что американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    В то же время украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

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    16 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Порошенко назвал предполагаемую дату президентских выборов на Украине
    Порошенко назвал предполагаемую дату президентских выборов на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко объявил, что президентские выборы в стране запланированы на 26 октября 2025 года.

    Как сообщает mk.ru, Петр Порошенко, бывший президент Украины, заявил о дате будущих президентских выборов в эфире украинского телевидения. Он сообщил, что выборы состоятся 26 октября 2025 года. Порошенко отметил, что информацию он получил из нескольких источников: Офиса президента, правоохранительных органов и полиграфического комбината «Украина», занимающегося вопросами подготовки бюллетеней.

    Порошенко подчеркнул, что планирует участвовать в выборах и надеется на возвращение в президентское кресло, сравнивая свою возможную победу с возвращением на пост нынешнего президента США.

    Ранее в украинской Раде заявили, что полиграфкомбинат «Украина» получил поручение подготовить расчеты для распечатки бюллетеней к предстоящим президентским выборам.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказывается проводить выборы до окончания горячей фазы конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции.

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    17 февраля 2025, 08:44 • Новости дня
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское издание The National Interest заявило о завершении конфликта на Украине, отметив, что мировое сообщество может воспринять это как победу России.

    В статье отмечается, что США видят невозможность продолжения боевых действий на Украине и признают фактическую победу России, пишет Ura.ru.

    По словам источников издания, американское руководство, хотя и не заявляет об этом официально, готово признать, что боевые действия достигли своего предела. В статье говорится, что Россия фактически одержала победу над Украиной и НАТО, а большинство стран мира могут рассматривать это как поражение западного альянса.

    The National Interest также указывает, что США могут постепенно уменьшать помощь Украине и отдаляться от НАТО, оставляя финансовые обязательства на плечах Евросоюза. В случае реализации такого сценария европейским странам может не хватить ресурсов для продолжения поддержки Киева, что поставит под вопрос его участие в переговорах с Россией и США.

    В статье подчеркивается, что отсутствие возможности Украины поддерживать боевые действия без помощи НАТО делает ее участие в переговорах нецелесообразным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели.

    Коментарии (12)
    16 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Reuters: США спрашивают Европу о готовности развернуть войска на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон запросил у европейских союзников информацию о готовности развернуть войска на Украине для мирного урегулирования конфликта, уточнив необходимые условия для обеспечения безопасности, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, США направили письмо европейским союзникам, в котором уточняется готовность европейцев развернуть свои войска на Украине. В документе, состоящем из шести пунктов, также содержатся вопросы о том, какие страны готовы принять участие в обеспечении безопасности Украины и какие условия необходимы для этого от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Данный запрос также предполагает обсуждение соглашений по вопросам безопасности и требований, которые европейские страны предъявляют к участию США в этих соглашениях. Вопросы касаются участия в обеспечении гарантий безопасности как стратегического элемента стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обсуждение развертывания польских вооруженных сил на Украине не ведется и не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу. Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных. Портал Axios считает, что политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу».

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    17 февраля 2025, 02:23 • Новости дня
    Британия сообщила о готовности отправить войска на Украину

    Стармер: Британия готова гарантировать безопасность Украины размещением войск

    Британия сообщила о готовности отправить войска на Украину
    @ Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить войска на Украину для обеспечения безопасности и урегулирования конфликта, сообщает

    Стармер подчеркнул важность ведущей роли Британии в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. В статье для The Daily Telegraph он отметил, что страна готова поддерживать украинские вооруженные силы и выделять ежегодно 3 млрд фунтов стерлингов до 2030 года, передает ТАСС.

    Кроме того, Стармер заявил о готовности Британии внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости.

    По его словам, такая мера является частью более широкой стратегии содействия безопасности в регионе и поддержки Киева. Великобритания, по его словам, стремится к активной роли в международных усилиях по обеспечению мира на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский предложил разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных.

    Посол России во Франции Алексей Мешков заявлял, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

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    17 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате решительных действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кондрашовкой, Голубовкой, Загоруйковкой, Новой Кругляковкой Харьковской области, Новолюбовкой Луганской народной республики (ЛНР), Колодезями и Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 190 военнослужащих, три американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британская 155-мм гаубица FH-70. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем на харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны у Липцов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств, сообщил Конашенков.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям «Иностранного легиона» около Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронемашина и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Ульяновки, Зверева, Котлина, Удачного, Успеновки, Надеждинки, Новоандреевки и Алексеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два немецких Leopard, и пять орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Новоандреевки, Малых Щербаков Запорожской области, Мылового, Тягинки и Приднепровского Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Березовку в ДНР. За день до этого российские силы освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. А до этого взяли под контроль Водяное Второе в ДНР.

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    17 февраля 2025, 09:59 • Новости дня
    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины

    NBC News: Зеленский заявил, что не примет соглашения России и США без участия Украины

    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины, сообщил канал NBC News.

    Владимир Зеленский в интервью для программы Meet the Press выразил свою позицию относительно мирного урегулирования конфликта на Украине, передает NBC News.

    «Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией об Украине, никогда», – заявил Зеленский в интервью ведущей программы Кристен Уэлкер в Мюнхене.

    «Это война на Украине, против нас, и это наши человеческие потери», – подчеркнул он.

    В ходе интервью Зеленский выразил благодарность президенту США и другим американским лидерам за поддержку Украины. Однако он также отметил, что ни один мировой лидер не сможет заключить «сделку с президентом России Владимиром Путиным» без участия украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием главы МИД России Сергея Лаврова и официальных лиц США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

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    17 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США

    Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для переговоров России и США удобством для обеих сторон

    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как это устраивает обе стороны, а срочные доклады президенту России поступят при необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как она устраивает обе стороны. Президент США упоминал Саудовскую Аравию в качестве возможного места для встречи на высшем уровне, и было принято совместное решение о встрече в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    Песков отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров смогут при необходимости передавать срочные доклады Владимиру Путину, хотя полный отчет будет представлен уже в Москве.

    По его словам, все коммуникационные возможности для передачи информации имеются, что позволяет оперативно информировать президента в случае необходимости.

    Ранее российская делегация во главе с Сергеем Лавровым и Юрием Ушаковым отправляется в Эр-Рияд для переговоров с США относительно восстановления двусторонних отношений и возможной встречи президентов России и США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение между США и Россией без участия Украины.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 12:41 • Новости дня
    Офис Зеленского: Мюнхенская конференция шокировала Европу и Украину

    Советник Зеленского признал шок украинцев и европейцев после конференции в Мюнхене

    Офис Зеленского: Мюнхенская конференция шокировала Европу и Украину
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал, что Мюнхенская конференция по безопасности вызвала шок у украинцев и европейцев, подчеркнув одиночество Европы в решении своих проблем.

    Выступая в эфире украинского телемарафона, Сергей Лещенко признал, что Мюнхенская конференция по безопасности вызвала шок как среди украинцев, так и среди европейцев, передает ТАСС.

    Лещенко отметил, что «Европа остается один на один со своими проблемами, с обеспечением своей безопасности».

    В своем выступлении он подчеркнул, что «выступление (вице-президента США) Джей Ди Вэнса войдет в историю Мюнхенской конференции как пример того, что ничего хорошего в Мюнхене не происходит».

    «Европейцы в шоке, украинцы в немного меньшем шоке, потому что у нас шок каждый день», – добавил Лещенко.

    По его словам, это выступление будет запомнено в истории как пример разочарования и отсутствия значительных изменений в сфере безопасности для Европы.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике комиссаров ЕС за цензуру и назвал демократию в Европе слабой.

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    17 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Свердликово в Курской области
    Российские войска освободили Свердликово в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Были отражены четыре контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуева, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Бондаревки, Гоголевки, 1-го Княжьего, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Юнаковки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том числе американский Abrams, три машины пехоты, в том числе две американские БМП Bradley, три бронетранспортера, 15 бронемашин, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и РЛС норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также пункт управления БПЛА.

    В плен сдались четыре военнослужащих ВСУ.

    За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 машин пехоты, 222 бронетранспортера, 1901 бронемашину, 2017 автомобилей, 445 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области.

    Между тем стало известно что смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.

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    17 февраля 2025, 13:47 • Новости дня
    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд

    Политолог Скачко: Зеленский пытается использовать Трампа в своих электоральных целях

    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон разрешил украинцам присутствовать на полях переговоров России и США в Эр-Рияде, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    «Присутствие Зеленского в Эр-Рияде – преимущественно предвыборная история. Он хочет убедить электорат, что формула: «ничто об Украине без Украины» меняется на «ничто об Украине без Зеленского». Хотя на самом деле уместнее будет строчка из песни «Арлекино» «А мною заполняют перерыв», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Впрочем, сама американская делегация может допускать общение с представителями Украины после диалога с Москвой, чтобы донести решения и корректировки в переговорных позициях, касающиеся непосредственно Киева. Не исключено и то, что Вашингтон разрешил украинцам постоять рядом со столом переговоров, чтобы смягчить позицию Европы по этому вопросу», – продолжил аналитик.

    «При этом сам Зеленский будто бы не в полной мере понимает, что его присутствие в Саудовской Аравии, где проходит встреча не президентского уровня, означает согласие с его нелегитимностью. То есть фактически он участвует просто как член украинской делегации, а не глава государства», – заметил собеседник. «Но у него и нет другого выбора, ему придется принять любой предложенный Трампом договор, несмотря на претензии на месторождения в новых регионах России», – резюмировал эксперт.

    Ранее сообщалось, что украинская делегация готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    Сам же Зеленский сейчас находится в ОАЭ. По его словам, цели визита – обсуждение дальнейшей посреднической помощи Эмиратов в обмене пленными с Россией, а также инвестиции и экономическое партнерство.

    Также, по данным NBC, США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон. Зеленский, в свою очередь, озвучил требование к США обсудить судьбу месторождений в новых регионах России, которые Киев считает своими.

    Он также посетовал, что американский проект урегулирования пока не содержит положений о безопасности Киеву. «Если США не дадут нам гарантий безопасности, я думаю, экономическая часть договора работать не будет», – предупредил Зеленский.

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    16 февраля 2025, 23:53 • Новости дня
    Мэр Николаева сообщил о полном разрушении электрогенерации

    Мэр Николаева заявил о разрушении электрогенерации и проблемах с теплоснабжением

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Николаеве, по словам мэра Александра Сенкевича, полностью разрушена электрогенерация, а восстановление теплоснабжения пока невозможно.

    Сенкевич отметил в своем Telegram-канале, что ночь на воскресенье была особенно сложной для жителей города, так как теплоэлектроцентраль оказалась поврежденной, оставив абонентов без тепла. «Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело», – написал он, сообщает РИА «Новости».

    Конкретные сроки восстановления энергоснабжения пока неизвестны.

    Напомним, отключения электроэнергии на Украине были введены из-за атак на энергосистему, о чем сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

    Также сообщалось, что украинская энергетическая система повреждена, вследствие чего введены ограничения энергоснабжения для промышленных объектов, но они не затрагивают бытовых потребителей и критическую инфраструктуру.

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    16 февраля 2025, 17:23 • Новости дня
    Политолог: ЕС не признает смерти граждан РФ для защиты своего руководства
    Политолог: ЕС не признает смерти граждан РФ для защиты своего руководства
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европа сделала ставку на Украину, но Дональд Трамп готов обсуждать дела с Москвой, исходя из реалистичных позиций, и теперь у Брюсселя осталась только одна стратегия действий, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирные жители России не умирают в ходе украинского конфликта.

    «Кая Каллас никогда не блистала умом. Карьерный рост по линии ЕС она смогла обеспечить себе только одним: безоговорочным следованием генеральной линии Брюсселя. В порыве угодить европейским бюрократам она способна сказать любую глупость. Увы, ей не стыдно продемонстрировать полное пренебрежение жизнями россиян», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Пугает тот факт, что она не исключение из правил. Подавляющее большинство политиков Евросоюза мыслят примерно на том же уровне, что и их эстонская коллега. Они вынуждены нести чепуху хотя бы для того, чтобы доказать самим себе и своему населению неоспоримость моральной правоты ЕС», – полагает он.

    «Дональд Трамп изменил правила игры. В ход пошла реальная политика, где нет места пустым и напыщенным обвинениям оппонента. Это напрямую угрожает идеологическому полю Евросоюза. Население вполне может спросить у своих правителей: если Запад начал общаться с Владимиром Путиным – значит, мы три года занимались ерундой?» – рассуждает собеседник.

    «Выход один – продолжить гнуть свою линию и попытаться выставить Москву в еще более негативном свете. В этой связи Брюссель становится все более опасным. Не исключаю, что ЕС на пару с Украиной может попробовать устроить провокацию, которая должна будет сорвать урегулирование конфликта», – заключил Скачко.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирные жители России не умирают в ходе украинского конфликта. По ее словам, со стороны РФ погибают лишь солдаты, которые «находятся на чужой территории». Она также подчеркнула, что в этом факте заключается ключевое различие между Москвой и Киевом.

    Данное заявление раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова. Слова Каллас она охарактеризовала как «низость», подчеркнув, что такие высказывания «подрубают под корень» надежды стран ЕС участвовать в переговорах по Украине. Она удивилась, что глава дипломатии Евросоюза могла не знать о терактах Киева против граждан России.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал слова Каллас «русофобией». По его мнению, данные заявления требуют строгой политической и правовой оценки. Он подчеркнул, что озвученный подход делает главу дипломатии ЕС «слепой и глухой к смертям и страданиям российского гражданского населения».

    Дипломат выразил уверенность, что Каллас не знает о многочисленных происшествиях, включая гибель 22 мирных жителей в Русском Поречном и обстрелы в таких городах, как Горловка и Белгород. Между тем, по его данным, только за прошлый год в результате действий ВСУ пострадали не менее 5,5 тыс. мирных жителей России.

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