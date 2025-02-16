Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.16 комментариев
В Польши исключили развертывание войск на территории Украины
Сикорский исключил возможность размещения польских войск на территории Украины после конфликта
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обсуждение развертывания польских вооруженных сил на Украине не ведется и не планируется, отметив, что такой вопрос не стоит на повестке.
«Это не обсуждается», – подчеркнул Сикорский в интервью телеканалу TVP World, отвечая на вопрос журналиста о возможном участии польских военных в миротворческих миссиях на Украине после окончания текущего конфликта, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу. Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных. Портал Axios считает, что политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу».