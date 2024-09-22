Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.20 комментариев
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения, сообщило государственное агентство TDH.
«Примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. В России вас знают, как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства между нашими странами. Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе», – передает ТАСС слова российского лидера.
Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.
Сердару Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.