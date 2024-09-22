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    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

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    22 сентября 2024, 08:08 • Новости дня

    Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения, сообщило государственное агентство TDH.

    «Примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. В России вас знают, как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства между нашими странами. Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

    Сердару Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

    19 сентября 2024, 16:43 • Новости дня
    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз

    Путин: В этом году в ВС России будет поставлено около 1,4 млн беспилотников

    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году в российские войска было поставлено около 140 тыс. беспилотных аппаратов, в этом году этот показатель планируется увеличить почти в 10 раз, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    «Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее – практически в 10 раз», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «Ключевая задача – производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов. Максимально быстро наладить серийное, подчеркну, именно серийное производство такой перспективной техники, – указал президент России. – Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра».

    Кроме того, Путин поставил задачу полностью обеспечить потребности российской армии в беспилотной технике, наращивать ее производство и постоянно модернизировать, отметив, что «чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления», а «кто быстрее на них реагирует, тот и побеждает».

    «Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил [в беспилотной технике], а для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта», – сказал он.

    Ранее Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника.

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    19 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Юридического форума БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС, подчеркнув важность темы форума для многополярного миропорядка.

    Он отметил, что тема форума «Право на страже справедливого мира» созвучна приоритетам российского председательства в объединении и отражает стремление стран-участниц к формированию демократического многополярного миропорядка, передает РИА «Новости».

    Путин особо подчеркнул значимость неформального общения между учеными и юристами из стран БРИКС, особенно в условиях расширения объединения.

    Президент также отметил, что повестка форума охватывает широкий круг вопросов, включая международное правосудие, юридическое образование, правовое измерение торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальную собственность и механизмы урегулирования трансграничных коммерческих споров.

    «Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», – сказал Путин и пожелал успешной и плодотворной работы участникам форума.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Видео
    Урсула перезахватила власть ради Киева

    Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

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    19 сентября 2024, 14:50 • Новости дня
    Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки
    Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телеведущая и победительница конкурса «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова удостоена почетного звания заслуженной артистки России за заслуги в области культуры и многолетнюю деятельность, указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В указе отмечается, что Федорова удостоена звания за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность, передает ТАСС.

    Оксана Федорова, известная по фамилии Бородина в паспорте, родилась в 1977 году в Пскове. Она прошла обучение в милицейско-правовом лицее и средней школе милиции в Пскове. Позже она поступила в Петербургский университет МВД России, где училась на факультете руководителей городских и районных органов внутренних дел.

    Федорова стала известной в 1999 году, когда победила в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург». Позднее она выиграла титул «Мисс Россия» в 2001 году и «Мисс Вселенная» в 2002 году. В течение более 22 лет она является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия». Федорова также была задействована в проектах «Субботник» и «Субботний вечер», а также снялась в телесериале «Не родись красивой» и телефильме «Софи».

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    19 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Путин: В России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по выпуску беспилотников будет проводиться на базе особых научно-производственных центров, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии России по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

    «Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе особых научно-производственных центров. До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин осмотрел образцы беспилотников в Петербурге.

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    20 сентября 2024, 19:50 • Новости дня
    Медведев назначен главой комиссии Совбеза по комплектованию армии контрактниками

    Медведев возглавит созданную Путиным в Совбезе комиссию по комплектованию ВС России контрактниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Совете безопасности России сформирована межведомственная комиссия по комплектованию Вооруженных сил страны военнослужащими по контракту, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Новую комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов станет его заместителем, передает ТАСС.

    Ранее Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии до 1,5 млн военнослужащих. Глава государства отметил, что решение принято в связи с созданием новых военных округов.

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    19 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин осмотрел образцы беспилотников в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин осмотрел образцы БПЛА на площадке оборонного предприятия «Специальный технологический центр» («СТЦ»).

    Кадры, на которых Путин осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов, опубликовали в Telegram-канале Кремля. Президенту продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирующего боеприпаса.

    Также образцы вооружения осмотрели министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер России Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин.

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    19 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    «Народный фронт» представил Путину изделия, разработанные инженерами для бойцов СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из Кулибин-клуба для бойцов СВО.

    Кулибин-клуб «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое-многое другое.

    «Основным плюсом гражданских производителей является скорость реакции на запрос фронта. Сегодня мы видим, что технологии на фронте меняются каждые полтора-два месяца, и то, что тяжело делать большим предприятиям в силу масштаба, достаточно легко делается малыми производителями, для которых нет проблем быстро перестроить производственную цепочку или найти некое технологическое решение. Порой от момента запроса из войск на какое-то устройство до момента применения уже созданного такого устройства на линии боевого соприкосновения проходит две недели», – рассказал заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Ранее Путин осмотрел выставку новейших разработок и изобретений представителей Кулибин-клуба «Народного фронта». На ней изобретатели со всей страны представили беспилотники и другие разработки. Президент отметил важную роль общественной инициативы в обеспечении военных на передовой новейшими разработками в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, посвященного вопросам развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

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    19 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Так называемый народный ОПК развивается наряду с крупными компаниями и концернами, этому способствовали Минобороны и «Народный фронт», заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    «Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников <…> налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и «Народный фронт» многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК», – сказал глава государства, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Путин призвал продолжать поддерживать «народный ОПК» и помогать ему налаживать производство своих разработок, передает ТАСС. «Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям «народного ОПК» запускать свои разработки в производство», – сказал президент.

    Он указал, что малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями при решении некоторых задач, помочь им в этом могут крупные научные центры, предприятия и малый бизнес.

    Ранее Путин сообщил, что в России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА.

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    19 сентября 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин прибыл на оборонное предприятие по производству БПЛА в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин прибыл на оборонное предприятие «Специальный технологический центр».

    Завод специализируется на производстве беспилотников, передает ТАСС.

     посетил производственную площадку ООО «Специальный технологический центр» в Петербурге. В ходе визита глава государства осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов и цех производства антенн.

    Предприятие «Специальный технологический центр» основано в 2001 году и является одним из ведущих в России по производству спецсредств и комплексов автоматизированного радиомониторинга, защиты информации, беспилотных летательных аппаратов и систем связи. Среди продукции центра - уникальные аппараты семейства «Орлан», которые пользуются высоким спросом в мире.

    С 2021 года центр занимается разработкой малых космических аппаратов типа CubeSat. В течение первых полутора лет в космос были запущены пять таких аппаратов. В 2024–2025 годах планируется запуск более 10 спутников. Разработки центра подтвердили свою эффективность в условиях реальных боевых действий.

    На предприятии работают более 5 тыс. сотрудников, включая уникальных отраслевых специалистов и учёных. Центр имеет 81 тыс. кв. м. помещений, из которых 51 тыс. кв. м. занимает производственно-административный комплекс в Петербурге. Структурные подразделения расположены в 16 регионах России.

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    19 сентября 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин заявил о кратном увеличении выпуска востребованных вооружений

    Путин: Россия кратно нарастила выпуск особо востребованных вооружений на основе опыта СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия в условиях СВО кратно нарастила выпуск особо востребованных вооружений, а также улучшила их характеристики с учетом боевого опыта, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии России.

    «И в наши дни предприятия ОПК работают ритмично, четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку. Благодаря такому труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы исходя из специфики боевого применения», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что в прошлом году в российские войска было поставлено около 140 тыс. беспилотных аппаратов, в этом году этот показатель планируется увеличить почти в 10 раз.

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    19 сентября 2024, 08:53 • Новости дня
    В Госдуму внесли договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил в Госдуму договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией.

    Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан 23 августа 2023 года в Цхинвале.

    Договор предполагает развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия в области военно-технических вопросов. Это может включать обмен опытом, совместную разработку и модернизацию военной техники, а также возможные поставки оборудования.

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    20 сентября 2024, 13:22 • Новости дня
    Песков: Взрывы пейджеров в Ливане заинтересовали спецслужбы России

    Tекст: Константин Сергеев

    Взрывы пейджеров в Ливане являются предметом интереса российских спецслужб, которые будут выполнять свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется, такая тема ... вызвала живой интерес наших спецслужб, конечно, ими будет выполняться своя работа», – привел ТАСС слова представителя Кремля.

    На вопрос, обсуждался ли Москвой с региональными игроками инцидент в Ливане, Песков ответил: «Нет, не было пока никаких обсуждений».

    Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров, в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли. «Хезболла» объявила о гибели 20 бойцов, включая командиров, в результате взрыва раций. Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров. В четверг число жертв взрывов в разных районах Ливана возросло до 25 человек, ранено 608 человек.

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    19 сентября 2024, 09:33 • Новости дня
    Анонсирован визит в Россию президента Экваториальной Гвинеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибудет в Россию 25 сентября для участия в Российской энергетической неделе и планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

    По информации ТАСС, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибудет в Москву 25 сентября. Его визит продлится до 28 сентября, и основным поводом для поездки стало участие в Российской энергетической неделе. Предполагается, что в ходе визита он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    В рамках мероприятия президент Экваториальной Гвинеи намерен обсудить с российскими представителями ключевые вопросы энергетического сотрудничества и развития двусторонних отношений. Ожидается, что эти переговоры могут укрепить связи между двумя странами в сфере энергетики и других важных областях.

    Ранее президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил использовать свою страну как площадку для следующего саммита «Россия – Африка». В августе сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел переговоры с лидерами африканских государств, включая Экваториальную Гвинею, обсуждая укрепление двусторонних отношений. В связи с этим, африканские государства выразили заинтересованность в активизации сотрудничества с Россией, особенно в области энергетики и безопасности.

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    19 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника.

    Оборонная промышленность всегда была гордостью России, отметил Путин, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «В нашей стране всегда гордились оборонкой – конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику и тем самым помогали нашим воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин высоко оценил поддержку ОПК со стороны граждан, волонтеров и бизнеса.

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    20 сентября 2024, 13:42 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить объективную трактовку истории

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На оперативном совещании Совбеза РФ президент Владимир Путин предложил обсудить важность объективной трактовки истории, подчеркивая, что история часто используется в политических целях против России.

    Как передает РИА Новости, Путин отметил, что в последние годы история используется в политике для достижения определенных целей, что может негативно повлиять на восприятие России на международной арене.

    Путин уточнил, что история служит средством в современной политике и зачастую применяется недобросовестным способом. Эти действия, по его мнению, могут быть направлены на дискредитацию России и искажение подлинных исторических фактов.

    Совет безопасности РФ обсудил необходимость предотвращения подобных манипуляций с историей.

    Напомним, с нового учебного года российские старшеклассники начали изучать историю по новым учебникам.

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