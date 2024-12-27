Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, и тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Посол в КНР назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений
Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что 2024 год стал успешным для российско-китайских отношений, а транспортное сообщение между странами полностью восстановилось после пандемии.
Посол подвел итоги уходящего 2024 года для российско-китайских отношений, назвав его успешным. «2024 год, на мой взгляд, был весьма успешным для российско-китайских отношений в целом и политического диалога между нашими странами в частности», – заявил он.
Моргулов подчеркнул, что двусторонние связи, основанные на равноправии и взаимной выгоде, продолжают развиваться под руководством лидеров обеих стран, передает РИА «Новости».
Что касается транспортного сообщения, Моргулов отметил, что оно полностью восстановилось от последствий пандемии. «Объемы автомобильных перевозок в текущем году увеличились практически вдвое», – сообщил он, добавив, что железнодорожные перевозки также выросли, а пассажирское сообщение активизировалось. В декабре был запущен новый автобусный маршрут между Благовещенском и Хэйхэ.
Кроме того, посол указал на важность укрепления практического сотрудничества, несмотря на недружественные действия других стран. «Никакие действия недружественных сил... не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества», – подчеркнул Моргулов. По его словам, экономическое сотрудничество между Россией и Китаем не только выстояло в сложных условиях, но и продолжает устойчиво развиваться.
Ранее президент Владимир Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.
Напомним, директор консульского департамента МИД Алексей Климов сообщил, что Россия и КНДР активно работают над проектом соглашения, упрощающим взаимные поездки граждан двух стран, что может включать использование электронных виз.