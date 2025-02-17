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Песков опроверг переговоры о миротворцах на Украине
Песков сообщил об отсутствии переговоров по размещению миротворцев на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предметных переговоров о размещении миротворческих контингентов на Украине не проводилось, хотя европейские страны активно обсуждают этот вопрос.
Песков заявил, что, несмотря на активное обсуждение европейцами идеи размещения миротворческих контингентов на Украине, никаких конкретных переговоров на эту тему пока не велось, пишет ТАСС.
«Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах – французы, британцы – это действительно так, но мы с вами знаем правила размещения миротворческих контингентов, пока предметных разговоров на эту тему никто не вел», – отметил Песков.
Он подчеркнул, что хотя тема миротворцев активно обсуждается, она остается на уровне риторики и заявлений со стороны отдельных стран, таких как Франция и Британия. Песков также напомнил о существующих международных правилах и процедурах, касающихся размещения миротворческих сил, которые должны быть соблюдены в случае продолжения обсуждений.
Ранее сенатор Алексей Пушков отметил, что европейские страны пытаются удержаться в геополитической игре, предлагая отправить миротворцев на Украину для участия в урегулировании конфликта.
The Times сообщила, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.