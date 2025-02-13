Венгрия признала нереалистичность вступления Украины в НАТО

Венгрия поддержала позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО

Tекст: Максим Попов

Венгрия поддерживает мнение Соединенных Штатов о том, что вступление Украины в НАТО на данном этапе не является реалистичным. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, передает РИА «Новости». Он отметил, что прекращение военных действий на Украине должно стать приоритетом.

Заявление министра прозвучало на заседании контактной группы западных стран по поставкам вооружений на Украину, прошедшем в Брюсселе в формате «Рамштайн». Это заседание стало первым после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Глава Пентагона Пит Хегсет выразил аналогичную позицию, подчеркнув, что для Вашингтона важно добиться прекращения конфликта.

Салай-Бобровницки подчеркнул: «Мы согласны с тем, что кровопролитие необходимо прекратить как можно скорее. На данном этапе мы не считаем вступление Украины в НАТО реалистичным». Он добавил, что на завтрашней встрече министров обороны стран НАТО Венгрия будет добиваться обсуждений о достижении мира на Украине.

Министр также заявил, что «настало время поговорить о реальном пути к миру» на Украине, и заверил о готовности Венгрии продолжать усилия в этом направлении.

Ранее Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США, и предложил альтернативу. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.