За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Венгрия признала нереалистичность вступления Украины в НАТО
Венгрия поддержала позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях, и подчеркнула важность достижения мира.
Венгрия поддерживает мнение Соединенных Штатов о том, что вступление Украины в НАТО на данном этапе не является реалистичным. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, передает РИА «Новости». Он отметил, что прекращение военных действий на Украине должно стать приоритетом.
Заявление министра прозвучало на заседании контактной группы западных стран по поставкам вооружений на Украину, прошедшем в Брюсселе в формате «Рамштайн». Это заседание стало первым после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Глава Пентагона Пит Хегсет выразил аналогичную позицию, подчеркнув, что для Вашингтона важно добиться прекращения конфликта.
Салай-Бобровницки подчеркнул: «Мы согласны с тем, что кровопролитие необходимо прекратить как можно скорее. На данном этапе мы не считаем вступление Украины в НАТО реалистичным». Он добавил, что на завтрашней встрече министров обороны стран НАТО Венгрия будет добиваться обсуждений о достижении мира на Украине.
Министр также заявил, что «настало время поговорить о реальном пути к миру» на Украине, и заверил о готовности Венгрии продолжать усилия в этом направлении.
Ранее Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США, и предложил альтернативу. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.