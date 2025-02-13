  • Новость часаТрамп анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии
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    Путин и Трамп поставили российско-американские отношения на ноги
    Зеленский не признал жажду власти
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    Пушков назвал разговор Путина и Трампа историческим событием
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    11 комментариев
    13 февраля 2025, 00:00 • Новости дня

    Венгрия признала нереалистичность вступления Украины в НАТО

    Венгрия поддержала позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях, и подчеркнула важность достижения мира.

    Венгрия поддерживает мнение Соединенных Штатов о том, что вступление Украины в НАТО на данном этапе не является реалистичным. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, передает РИА «Новости». Он отметил, что прекращение военных действий на Украине должно стать приоритетом.

    Заявление министра прозвучало на заседании контактной группы западных стран по поставкам вооружений на Украину, прошедшем в Брюсселе в формате «Рамштайн». Это заседание стало первым после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Глава Пентагона Пит Хегсет выразил аналогичную позицию, подчеркнув, что для Вашингтона важно добиться прекращения конфликта.

    Салай-Бобровницки подчеркнул: «Мы согласны с тем, что кровопролитие необходимо прекратить как можно скорее. На данном этапе мы не считаем вступление Украины в НАТО реалистичным». Он добавил, что на завтрашней встрече министров обороны стран НАТО Венгрия будет добиваться обсуждений о достижении мира на Украине.

    Министр также заявил, что «настало время поговорить о реальном пути к миру» на Украине, и заверил о готовности Венгрии продолжать усилия в этом направлении.

    Ранее Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США, и предложил альтернативу. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

    12 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Военкор Коц обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому, обвинив бойцов ВСУ в убийстве мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы ВСУ устроили расправу над жителями села Николаево-Дарьино в Курской области. По его словам, более шести месяцев местные жители находились в заложниках у украинских военных, которые использовали их в качестве живого щита.

    Коц выразил упрек и задал вопрос о том, что именно президент Украины намерен сделать предметом торга в частично оккупированной ВСУ Курской области.

    «Чего ты там менять собрался (...)? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» – спросил главу киевского режима Коц.

    Ранее в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.

    Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, уже ждет земля «площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

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    12 февраля 2025, 06:40 • Новости дня
    После взрывов в Киеве начались пожары
    После взрывов в Киеве начались пожары
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких районах Киева после серий взрывов начались пожары, сообщила военная администрация города.

    Киевская городская военная администрация сообщает о пожарах в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. В городе продолжает действовать воздушная тревога, передает ТАСС.

    Также сирены работают в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях Украины.

    Напомним, взрывы произошли в пригороде Киева и в Киевской области. Позднее украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в самом Киеве.

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    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Сделка Трампа с Россией

    Внезапный визит в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

    Коментарии (12)
    12 февраля 2025, 10:36 • Новости дня
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    @ Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе обсуждения украинского конфликта призвал прекратить гонки вооружений для его скорейшего урегулирования.

    Один из участников обсуждения выразил мнение о том, что поставки оружия на Украину не спасают жизни, заметив, что «те, кто кричат о необходимости большего числа оружия, никогда не испытывали войну», передает газета Der Tagesspiegel.

    Шольц в ответ на это заявил, что «Россия начала конфликт», и сказал, что Германия «обязана защищать Украину от агрессии». Однако он признал, что необходимо прекратить «вечное наращивание вооружений», и подчеркнул важность контроля за вооружениями. Его слова вызвали поддержку части аудитории.

    Обсуждение продолжалось около 15 минут, в течение которых Шольц также отметил, что не собирается поставлять на Украину ракеты Taurus. В завершение мероприятия он в шутливой форме заявил, что хочет снова стать канцлером, что вызвало смех в аудитории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия при Шольце разрешила экспортировать на Украину военную продукцию на сумму 14,8 млрд евро, что сделало Киев крупнейшим импортером немецкого вооружения.

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    12 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    Украинских военных возмутили условия контрактов для 18-летних

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие на Украине негативно реагируют на новые условия контракта для 18-летних, пишут украинские СМИ.

    Действующие контрактники получают значительно меньшее жалование и не имеют тех дополнительных льгот, которые минобороны Украины обещает будущим контрактникам  в возрасте 18-24 лет, указали военные, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Один из военнослужащих отметил, что подобные условия порождают дискриминацию в армии у большой группы военных. По этой причине у множества бойцов может упасть уровень морально-психологического состояния.

    Ранее сообщалось, что украинское минобороны открыло контрактную службу для молодых людей только в пехотных частях, исключив возможность выбора других видов войск.

    Украинские СМИ писали, что украинцам 18–24 лет обещают, что сразу после подписания контракта они получат 200 тыс. гривен (около 4,8 тыс. долларов), еще 800 тыс. выплатят «двумя частями» за время действия контракта (около 19 тыс. долларов). Им также обещают «дополнительно до 120 тыс. грн/месяц» (2,8 тыс. долларов) и доплаты за боевые задания. Контракт включает «медицинское обеспечение», «стоматологию и зубопротезирование», «обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта».

    Кроме того, сказано, что подписавшие контракт смогут получить «ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта», а также им предоставят «право на выезд за границу после года службы».

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    12 февраля 2025, 15:02 • Новости дня
    Зеленский назвал дату, когда решил отдать недра Украины американцам
    Зеленский назвал дату, когда решил отдать недра Украины американцам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уже с сентября прошлого года был готов обмениваться данными о полезных ископаемых на Украине с США в обмен на помощь.

    Зеленский в интервью изданию Guardian признался, что готов был предоставить США данные о полезных ископаемых на Украине в обмен на помощь, передает РИА «Новости». Эта инициатива обсуждалась еще в сентябре прошлого года, когда Зеленский находился в Нью-Йорке.

    Он подчеркнул, что необходимо разработать стратегию ответственного использования минеральных ресурсов.

    Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности.

    Агентство Bloomberg сообщало, что министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе посетит Украину, чтобы начать переговоры по обеспечению доступа к важнейшим полезным ископаемым.

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    12 февраля 2025, 08:37 • Новости дня
    В нескольких районах Киева после взрывов отключилось электроснабжение
    В нескольких районах Киева после взрывов отключилось электроснабжение
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В столице Украины после серии взрывов, сопровождавшихся пожарами, отключилось электричество в нескольких районах, включая Голосеевский, где произошел масштабный пожар на складах, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

    В нескольких районах Киева прекратилось электроснабжение после серии взрывов, передает ТАСС.

    Городская инфраструктура оказалась под ударом, что привело к отключениям электричества.

    Госслужба Украины по ЧС уточнила, что особенно серьезный пожар произошел в Голосеевском районе, где загорелись склады. На данный момент пожарные работают на месте, пытаясь взять ситуацию под контроль и минимизировать ущерб от возгорания.

    Между тем в Полтавской области Украины ситуация с газоснабжением начала улучшаться после серии взрывов, которые повредили объекты газовой инфраструктуры. Областная администрация сообщила, что газоснабжение было восстановлено в девяти населенных пунктах Миргородского района. До этого сообщалось о повреждении Яблунивского газопромысла и объектов компании «Нафтогаз Украины».

    Компания «ДТЭК» также подтвердила повреждение своих объектов в результате взрывов. По мере восстановления газоснабжения, компании продолжают работать над устранением последствий происшествий.

    Напомним, взрывы произошли в пригороде Киева и в Киевской области. Позднее украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в самом Киеве. В нескольких районах Киева после серий взрывов начались пожары.

    Коментарии (7)
    12 февраля 2025, 06:25 • Новости дня
    Патриарх Кирилл призвал бороться с неоязычеством в зоне СВО
    Патриарх Кирилл призвал бороться с неоязычеством в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Священникам, посещающим зону боевых действий, нужно обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    В докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте РПЦ, патриарх выразил беспокойство по поводу появления неоязыческих настроений среди некоторых военнослужащих в зоне специальной военной операции. Он отметил, что многие священники уже предприняли успешные попытки убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений.

    По словам патриарха, в последнее время «церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу». Патриарх предложил проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, отправляющихся в зону СВО, чтобы они могли эффективнее бороться с неоязыческими влияниями.

    «Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано! – заявил он. – И вдруг на нашей земле возникает эта нелепая религиозная практика!».

    Патриарх призвал священнослужителей проявлять особую инициативу, чтобы предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл уже обращал внимание на опасность неоязычества. Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил о воспитании на Украине с помощью неоязыческой идеологии «воинов-зверей», которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса».

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    12 февраля 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину
    Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что российская сторона в случае нападения на альянс проиграет, говорит о том, что киевский режим уже «списали в утиль», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это заявление Рютте говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл «украинский проект» Запада», – указала Захарова в своем Telegram-канале.

    Она напомнила, что риторика Запада недавно пестрела призывами к разгрому России и нанесению ей стратегического поражения, частыми были заявления о поражении российской экономики.

    «Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали – списали в утиль», – указала дипломат.

    Также Захарова обратила внимание на то, что Запад старается переложить ответственность на ЕС. Это оставляет экономику Западной Европы «один на один с созданными англосаксами проблемами», заключила она.

    Ранее Рютте заявил, что не беспокоится о контактах между Москвой и Вашингтоном.

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    12 февраля 2025, 13:40 • Новости дня
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, но остается открытой для мирных переговоров по Украине.

    Представитель Кремля отметил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, передает ТАСС.

    Между тем, Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Таким образом, Москва подтверждает свою давнюю позицию по территориальным вопросам и стремление к мирному разрешению конфликта на Украине, что было не раз озвучено на международной арене.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

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    12 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Глава Пентагона переложил обязанность поставлять вооружения Украине на Европу

    Министр обороны США Хегсет заявил, что Европа должна предоставить основную помощь Украине

    Глава Пентагона переложил обязанность поставлять вооружения Украине на Европу
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских членов НАТО усилить помощь Украине, отметив важность их участия в обеспечении безопасности Европы.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

    Он заявил, что обеспечение безопасности на континенте должно стать императивом для Европы, передает ТАСС.

    В среду министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине.

    Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

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    12 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    В Крыму заявили о запуске США процесса взыскания репараций с Украины

    В Крыму заявили, что США запустили процесс взыскания репараций с Украины

    В Крыму заявили о запуске США процесса взыскания репараций с Украины
    @ Николай Лазаренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму заявили, что США начали процесс взыскания репараций с Украины, требуя доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую помощь, вложенную в страну.

    Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что США фактически запустили процесс взыскания репараций с Украины. Это связано с намерением получить доступ к редкоземельным металлам в качестве компенсации за вложенные в страну средства, передает РИА «Новости».

    Президент США в интервью Fox News отметил, что вложенные в Украину 300-350 млрд долларов должны быть возвращены. Взамен он выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидер США переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства, а также, какие еще факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    12 февраля 2025, 20:02 • Новости дня
    Зеленский решил строить украинское НАТО

    Зеленский назвал вступление Украины в НАТО маловероятным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США, и предложил альтернативу.

    Зеленский в интервью британскому журналу The Economist выразил мнение, что вступление Украины в НАТО маловероятно из-за позиции нескольких западных стран, в частности Венгрии, Германии и США. При этом он отметил, что в случае отказа во вступлении Украина должна «построить свою собственную НАТО», что подразумевает дальнейшее наращивание численности вооруженных сил, передает ТАСС.

    Зеленский также рассказал, что пока не получил конкретных предложений об урегулировании от команды президента США. Однако он выразил надежду, что сможет обсудить этот вопрос на предстоящих встречах.

    В среду министр обороны США Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

    Коментарии (5)
    12 февраля 2025, 19:32 • Новости дня
    Зеленский не признал жажду власти

    Зеленский заявил об отсутствии «болезни власти»

    Зеленский не признал жажду власти
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил, что не испытывает жажды власти, несмотря на истекший срок полномочий в мае 2024 года.

    В интервью британскому журналу The Economist он ответил на вопрос, сохраняется ли у него стремление к власти. «У меня нет никакой болезни, связанной с властью», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

    В феврале американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет диктаторские черты, включая запрет религиозной конфессии и ликвидацию политических оппонентов.

    Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский не может предоставить доказательства своей легитимности, тем самым признавая свою нелегитимность.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что выборы президента Украины состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров.

    Коментарии (5)
    12 февраля 2025, 16:14 • Новости дня
    МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ротация экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции, сообщили в российском МИД.

    Плановая ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, перенесенная с 5 на 12 февраля, вновь не состоялась, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства. Причиной стали провокационные действия украинской стороны, которая заблокировала движение специалистов.

    Подчеркивается, что Россия обеспечила все условия для ротации, включая гарантии безопасности и инженерно-техническую подготовку. Однако утром 12 февраля движение экспертов было неожиданно остановлено ВСУ.

    Российские военные ждали представителей Агентства в условленном месте под угрозой обстрелов украинских БПЛА. Ввиду ухудшения ситуации и высоких рисков было принято решение отозвать группу обеспечения ротации, при возвращении колонна подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу, что усугубило обстановку, сообщили в МИД.

    По информации российского дипведомства, в это же время киевский режим предпринял попытку нападения на Запорожскую АЭС с использованием БПЛА. Один из беспилотников упал в 300 метрах от первого энергоблока станции.

    «Своими действиями неонацистский режим в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность», – указала Захарова. Она добавила, что Россия намерена работать с МАГАТЭ для безопасности работы представителей Агентства и нейтрализации угроз ЗАЭС.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил украинскую сторону во лжи о предоставлении гарантий безопасности для инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Также сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, ежедневно фиксируют взрывы возле нее.

    Коментарии (6)
    Главное
    Украина ввела санкции против Порошенко
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    Востоковед: Москва и Дамаск выстраивают отношения «с чистого листа»
    Зеленский решил строить украинское НАТО
    Украинских военных возмутили условия контрактов для 18-летних
    В Киеве решили демонтировать панно с красноармейцем на станции метро
    В России появился новый автомобильный бренд

    Украина переходит на американский СПГ с конкретной целью

    Украина готова покупать американский СПГ и предоставить свои мощности для хранения газа как США, так и европейцам. Киеву важно показать свою значимость для тех, кто его финансирует, чтобы денежный канал не опустел. Как Украина собралась покупать газ у США без необходимой инфраструктуры и почему ее подземные хранилища никому не нужны? Подробности

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    Зеленский недаром испугался молитв

    Национальный молитвенный завтрак в США стал причиной грандиозного скандала на Украине. Владимира Зеленского на это мероприятие не пригласили, поэтому он отчитал тех представителей власти, кто молитвенный завтрак все-таки посетил. У Зеленского есть причина, чтобы реагировать на молитвы, как бесу: сейчас ему по-настоящему страшно. Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Макрон дал повод посмеяться над французским искусственным интеллектом

    Поистине наполеоновские планы озвучил президент Франции – его страна, как и Европа в целом, хочет включиться в глобальную гонку за лидерство в разработке искусственного интеллекта (ИИ). Впрочем, первая же попытка французов создать собственный ИИ обернулась позором. О чем идет речь и каков реальный потенциал Франции в данной области? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сделка Трампа с Россией

      Внезапный визит в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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