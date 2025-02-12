Слуцкий: Заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского

Tекст: Валерия Городецкая

По мнению Слуцкого, оценки Хегсета относительно ситуации на поле боя, а также невозможности возврата к прежним границам и перспектив вступления Украины в НАТО, достаточно реалистичны, передает ТАСС.

Кроме того, Слуцкий отметил, что провозглашенные приоритеты министра обороны США по содействию достижению устойчивого мира в украинском конфликте внушают осторожный оптимизм. Однако, он подчеркнул, что важны условия и детали, которые будут определять путь к миру.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине, а спикер МИД Мария Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину.