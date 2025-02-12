За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Слуцкий: Заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского
Министр обороны США Пит Хегсет выразил сомнения в возможности вступления Украины в НАТО и возврата к границам 2014 года, что может стать «холодным душем» для главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По мнению Слуцкого, оценки Хегсета относительно ситуации на поле боя, а также невозможности возврата к прежним границам и перспектив вступления Украины в НАТО, достаточно реалистичны, передает ТАСС.
Кроме того, Слуцкий отметил, что провозглашенные приоритеты министра обороны США по содействию достижению устойчивого мира в украинском конфликте внушают осторожный оптимизм. Однако, он подчеркнул, что важны условия и детали, которые будут определять путь к миру.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине, а спикер МИД Мария Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину.