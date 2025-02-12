За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину
Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что российская сторона в случае нападения на альянс проиграет, говорит о том, что киевский режим уже «списали в утиль», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это заявление Рютте говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл «украинский проект» Запада», – указала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что риторика Запада недавно пестрела призывами к разгрому России и нанесению ей стратегического поражения, частыми были заявления о поражении российской экономики.
«Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали – списали в утиль», – указала дипломат.
Также Захарова обратила внимание на то, что Запад старается переложить ответственность на ЕС. Это оставляет экономику Западной Европы «один на один с созданными англосаксами проблемами», заключила она.
Ранее Рютте заявил, что не беспокоится о контактах между Москвой и Вашингтоном.