Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это заявление Рютте говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл «украинский проект» Запада», – указала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что риторика Запада недавно пестрела призывами к разгрому России и нанесению ей стратегического поражения, частыми были заявления о поражении российской экономики.

«Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали – списали в утиль», – указала дипломат.

Также Захарова обратила внимание на то, что Запад старается переложить ответственность на ЕС. Это оставляет экономику Западной Европы «один на один с созданными англосаксами проблемами», заключила она.

Ранее Рютте заявил, что не беспокоится о контактах между Москвой и Вашингтоном.