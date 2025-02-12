  • Новость часаПутин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
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    Как обмен Фогеля связан с урегулированием на Украине
    Шор предсказал падение режима Санду без помощи USAID
    Зеленский назвал дату, когда решил отдать недра Украины американцам
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    МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    Российские войска отбросили противника западнее Времевки
    Военкор обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Николаево-Дарьино
    Парламент Армении одобрил старт процесса вступления в Евросоюз
    «Русский дом» в Баку начал вывозить имущество из помещения в центре города
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    10 комментариев
    12 февраля 2025, 15:53 • Новости дня

    Генсек НАТО заявил об отсутствии переживаний из-за контактов США и России

    Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии переживаний из-за контактов США и России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не беспокоится о контактах между Москвой и Вашингтоном.

    Рютте заявил, что не переживает из-за контактов между США и Россией, подчеркнув, что США составляют половину НАТО в объеме экономики, и выразил уверенность в альянсе, передает РИА «Новости».

    «Что касается контактов США и России, то США – это половина НАТО в объеме экономики. Поэтому я не переживаю, мы все являемся частью одного альянса», – сказал генсек альянса.

    Он отметил важность обеспечения устойчивого мирного решения украинского конфликта. Рютте отказался комментировать вопрос о том, должны ли представители альянса возобновить диалог с Россией. Однако подчеркнул, что необходимо стремиться к стабильному миру.

    На прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял об открытости России к контактам с США по Украине.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

    12 февраля 2025, 07:29 • Новости дня
    Американец Фогель поблагодарил Путина за помилование
    Американец Фогель поблагодарил Путина за помилование
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Александра Юдина

    Освобожденный из российской тюрьмы американец Марк Фогель заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

    Фогель выразил благодарность своей стране за усилия, приложенные к его освобождению, и отдельно поблагодарил российского лидера за решение помиловать его, передает Ura.ru.

    «Я искренне рад вернуться на Родину... Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», – заявил Фогель.

    В Белом доме также поблагодарили Путина за этот шаг, назвав его «очень справедливым и разумным».

    Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией. В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

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    11 февраля 2025, 21:41 • Новости дня
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    @ freemarcfogel.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил об освобождении американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей.

    Власти США подчеркнули, что его освобождение произошло в результате обмена заключенными между США и Россией, передает ТАСС. По словам представителей администрации США, этот обмен является значительным шагом в процессе урегулирования украинского кризиса.

    В июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства Марку Фогелю, приговорив его к 14 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что Фогель частично признал вину по контрабанде и хранению наркотических веществ, а впоследствии США объявили его «незаконно задержанным».

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    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    12 февраля 2025, 01:28 • Новости дня
    Трамп назвал освобождение Фогеля первым шагом к миру на Украине
    Трамп назвал освобождение Фогеля первым шагом к миру на Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине, заявил президент США.

    «Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», – приводит слова америкаснкого лидера РИА «Новости».

    «Я очень ценю то, что они сделали, отпустив Марка домой. Я думаю, что это… может сыграть большую и важную роль в прекращении войны», –  заявил президент США после того, как поприветствовал Фогеля возле южного портика Белого дома под падающим снегом.

    Также американский президент назвал освобождение Фогеля актом великодушия со стороны президента России Владимира Путина, пишет The Washington Post.

    По данным Fox News, переговоры в Москве вел Стив Виткофф посланник президента США на Ближнем Востоке, который якобы провел более трех часов разговаривал с Владимиром Путиным. Официальных комментариев Белого дома по поводу встречи не поступало.

    Кроме того, американский лидер заявил, что в среду из «одной страны» будет освобожден второй американец, имя которого, по его словам, очень узнаваемо.

    Марк Фогель с американским флагом на плечах выглядел усталым, но счастливым. Он выразил благодарность президенту США и Виткоффу за их усилия, и отметил, что «навсегда будет в долгу перед ними».

    «Президент Путин был очень добр, даровав мне помилование», – добавил он.

    Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией.

    В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

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    12 февраля 2025, 12:16 • Новости дня
    Эксперт оценил влияние освобождения Фогеля на урегулирование конфликта на Украине

    Американист Дудаков: Освобождение Фогеля запустит переговорный процесс по Украине

    Эксперт оценил влияние освобождения Фогеля на урегулирование конфликта на Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский вопрос сложнее, чем освобождение американца, который находился в российской тюрьме. Однако переговорный трек активизируется. Москва подтвердила, что настроена на диалог с новой администрацией США на взаимовыгодных условиях, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США назвал освобождение Марка Фогеля шагом к завершению конфликта на Украине.

    «В освобождении Марка Фогеля немалую роль сыграл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По своему менталитету он – девелопер из Нью-Йорка – во многом близок Дональду Трампу по складу характера. Таким людям из бизнеса американский лидер доверяет больше, чем карьерным дипломатам», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что именно Уиткофф вел переговоры между Израилем, палестинским движением ХАМАС, Египтом и Катаром. «Теперь Трамп начинает его привлекать к работе и на российско-украинском направлении», – указал собеседник. При этом спецпосланником президента США по вопросам Украины и России остается Кит Келлог. Политик, скорее всего, выступает «лицом переговорного процесса», полагает Дудаков. Эксперт не исключает, что Уиткофф, в свою очередь, продолжит заниматься непубличной дипломатией на украинском треке.

    Освобождение Фогеля политолог назвал важным событием во внутриамериканской повестке. «Трамп обещал семье этого американца вернуть его на родину. Теперь он может сказать, что сдержал свое слово», – уточнил спикер. Со стороны России передача бывшего заключенного Вашингтону – это сигнал, продолжил аналитик.

    «Москва таким образом подтвердила, что настроена на диалог с новой администрацией США, но на взаимовыгодных условиях», – подчеркнул Дудаков. С этим, по его мнению, связана и реакция Трампа на освобождение Фогеля. «Главе Белого дома хотелось бы договориться и по Украине. Другое дело, что этот вопрос сложнее, чем освобождение одного американца, который находился в российской тюрьме», – рассуждает политолог.

    «Вместе с тем визит Уиткоффа в Москву показывает, что переговорный трек, скорее всего, активизируется в ближайшее время», – прогнозирует спикер. При этом, по мнению аналитика, «шансов договориться у спецпосланника по Ближнему Востоку больше, чем у карьерных дипломатов США». «Для Трампа это оптимистичная история, ведь он отправляет своего лучшего переговорщика на работу по украинскому направлению. Для Вашингтона оно становится одним из приоритетных», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что освобождение из российской колонии американца Марка Фогеля может стать «очень важным элементом» прекращения боевых действий на Украине. По словам президента США, Вашингтон добился «огромного прогресса» во взаимодействии с Москвой. «Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», – сказал он.

    Напомним, во вторник российская сторона освободила Фогеля. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника. Власти США подчеркнули, что освобождение Фогеля произошло в результате обмена заключенными между США и Россией.

    Трамп не уточнил условия возвращения гражданина США, но назвал сделку «очень честной, очень справедливой». Он сообщил, что еще один американец будет освобожден в среду, 12 февраля. Сам Фогель отметил, что «президент Путин проявил великодушие и государственный подход, помиловав меня».

    Марк Фогель был сотрудником американского посольства, после этого он работал преподавателем англо-американской школы в Москве. В 2021 году его задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже нашли марихуану и гашишное масло. В июне 2022 года Химкинский суд назначил ему по ч. 3 ст. 229.1 (контрабанда наркотиков) 12 лет и по ч. 2 ст. 228 (незаконный оборот наркотиков) еще три года. По совокупности преступлений он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

    Любопытно, что предыдущая администрация Джо Байдена ранее добилась обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, у которой нашли менее одного грамма гашишного масла, но не включила в потенциальные списки обмена Фогеля.

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    11 февраля 2025, 21:38 • Новости дня
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Владимира Зеленского о планах предложить Москве прямой обмен территориями.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавние заявления главы Украины Владимира Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией. Она отметила, что «в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

    «Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», – написала Захарова.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. Однако он уточнил, что пока не определился, какую именно часть территории он хотел бы получить от России в обмен.

    Напомним, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 59 550 военнослужащих. Российский военкор Евгений Поддубный отмечал, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».

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    11 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Экс-глава «АвтоВАЗа» объяснил важность рынка России для западных автобрендов

    Экс-глава «АвтоВАЗа» Андерссон спрогнозировал возвращение зарубежных автобрендов в Россию

    Экс-глава «АвтоВАЗа» объяснил важность рынка России для западных автобрендов
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель «АвтоВАЗа» Бу Андерссон выразил уверенность в том, что европейские, американские, южнокорейские и японские автомобильные бренды не потеряли интереса к российскому рынку и в конечном итоге вернутся.

    «Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», – заявил Андерссон, передает «Комменсантъ».

    По его словам, российский рынок слишком велик, чтобы его игнорировать, особенно в долгосрочной перспективе. Андерссон отметил, что, если бренды останутся в стороне слишком долго, они рискуют потерять свои позиции и уступить их более энергичным конкурентам, что может отразиться не только на российском, но и на мировом рынке.

    Он также подчеркнул, что предсказать точные сроки возвращения или форму, в которой бренды вернутся, сейчас сложно. Это может зависеть от различных факторов, включая международные отношения и экономические условия.

    Ранее японская компания Suzuki не исключила возможность возобновления продаж на российском авторынке в будущем. Агентство DPA писало, что BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления поставок японских и европейских автомобилей в Россию, отметив, что официальных заявлений от автопроизводителей пока не последовало.

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    12 февраля 2025, 13:40 • Новости дня
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, но остается открытой для мирных переговоров по Украине.

    Представитель Кремля отметил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, передает ТАСС.

    Между тем, Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Таким образом, Москва подтверждает свою давнюю позицию по территориальным вопросам и стремление к мирному разрешению конфликта на Украине, что было не раз озвучено на международной арене.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

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    12 февраля 2025, 13:28 • Новости дня
    Песков: Освобожденный в обмен на Фогеля россиянин вернется на Родину в ближайшие дни
    Песков: Освобожденный в обмен на Фогеля россиянин вернется на Родину в ближайшие дни
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденный в России гражданин США Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, находящегося в заключении в США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, американец Марк Фогель был освобожден в обмен на россиянина, заключенного в тюрьму в США. Это стало результатом интенсивных контактов между соответствующими ведомствами России и США, передает ТАСС.

    Песков также добавил, что гражданин РФ, находящийся в американской тюрьме, будет возвращен в Россию в ближайшие дни, однако его имя будет объявлено только после прибытия на родину. На вопрос о возможной роли третьих стран в организации обмена Песков ответил, что у него нет дополнительной информации для комментария.

    Песков воздержался от комментариев на заявление американского президента о возможном будущем обмене заключенными между РФ и США.

    «Мне по этой теме нечего сказать», – заявил Песков.

    Напомним, во вторник российская сторона освободила американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей за контрабанду наркотиков.

    Президент США назвал освобождение Марка Фогеля первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

    Коментарии (14)
    12 февраля 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
    Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предпочитает сохранять конфиденциальность в дипломатических контактах для их эффективности, отметил глава МИД Сергей Лавров, комментируя освобождение американца Марка Фогеля.

    Лавров, отвечая на вопрос об освобождении гражданина США Марка Фогеля, подчеркнул, что Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности в дипломатических отношениях, передает ТАСС. Он объяснил, что данный подход отличается от практики Вашингтона, который решил публично объявить о результатах таких контактов.

    «Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», – сказал Лавров.

    Освобождение Фогеля министр назвал «продуктом одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются». Лавров подчеркнул, что Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности для более эффективной дипломатии.

    Напомним, во вторник российская сторона освободила американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей за контрабанду наркотиков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что осужденный в России гражданин США Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, находящегося в заключении в США, а также назвал обмен заключенными с США шагом к доверию.

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    11 февраля 2025, 20:04 • Новости дня
    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний

    Политолог Журавлев: Калужской области удалось сохранить внушительные темпы развития и промышленный потенциал в условиях санкций

    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После начала действия антироссийских санкций экономика Калужской области находилась под большим давлением. Однако команда губернатора Владислава Шапши, представителя нового поколения управленцев, сумела решить многие возникшие проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

    «Калужская область сегодня – это активно развивающийся регион, занимающий четвертое место по росту экономики в стране. Добиться подобного положения дел было нелегко. И действующий губернатор региона Владислав Шапша внес колоссальный вклад в достижение местной промышленностью впечатляющих результатов», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

    «Регион всегда был производственным центром. Причем до ввода западных санкций здесь были сосредоточены колоссальные производственные мощности западных компаний. И вот фирмы ушли, заводы остались, тысячи рабочих мест оказались под угрозой. Но властям области удалось сделать невозможное: сохранить промышленный потенциал», – отмечает он.

    «В кратчайшие сроки были найдены новые рынки сбыта, заменены ушедшие из России иностранные партнеры. При этом были запущены и абсолютно новые для региона производства. Параллельно с этим в области развивалось сельское хозяйство, модернизировалась транспортная сеть. На этом фоне выросла и инвестиционная привлекательность субъекта», – подчеркивает собеседник.

    «Важно отметить, что Шапша является представителем нового поколения российских управленцев. Тот факт, что его руководство Калужской областью оказалось успешным, говорит об успешности кадровой политики главы государства, которую Владимир Путин логично развивает с самого начала своего президентства», – рассуждает эксперт.

    «Интересно, что в нашей стране удалось создать по-настоящему качественную систему подготовки кадров для госаппарата. Молодые управленцы сумели с честью провести свои регионы через пандемию, шквал западных санкций и начало СВО. Президенту удалось взрастить поколение патриотов, готовых работать на благо развития своего государства», – заключил Журавлев.

    Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Во время беседы глава региона обратил внимание, что все предприятия иностранных автопроизводителей в субъекте успели возобновить работу после перехода под контроль отечественных инвесторов. Таким образом властям удалось обновить кластер, объединяющий 30 предприятий и предоставляющий работу десяти тыс. человек.

    «Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, еще больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу», – обратился к Путину Шапша по итогам встречи.

    Глава государства, в свою очередь, отметил, что у нынешнего губернатора региона многое получается, но у региона имеются и проблемы. Например, он вспомнил о более 200 свалках, а также о перегруженности городского транспорта. Президент пообещал главе субъекта помочь с решением этих вопросов.

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    12 февраля 2025, 16:14 • Новости дня
    МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ротация экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции, сообщили в российском МИД.

    Плановая ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, перенесенная с 5 на 12 февраля, вновь не состоялась, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства. Причиной стали провокационные действия украинской стороны, которая заблокировала движение специалистов.

    Подчеркивается, что Россия обеспечила все условия для ротации, включая гарантии безопасности и инженерно-техническую подготовку. Однако утром 12 февраля движение экспертов было неожиданно остановлено ВСУ.

    Российские военные ждали представителей Агентства в условленном месте под угрозой обстрелов украинских БПЛА. Ввиду ухудшения ситуации и высоких рисков было принято решение отозвать группу обеспечения ротации, при возвращении колонна подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу, что усугубило обстановку, сообщили в МИД.

    По информации российского дипведомства, в это же время киевский режим предпринял попытку нападения на Запорожскую АЭС с использованием БПЛА. Один из беспилотников упал в 300 метрах от первого энергоблока станции.

    «Своими действиями неонацистский режим в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность», – указала Захарова. Она добавила, что Россия намерена работать с МАГАТЭ для безопасности работы представителей Агентства и нейтрализации угроз ЗАЭС.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил украинскую сторону во лжи о предоставлении гарантий безопасности для инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Также сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, ежедневно фиксируют взрывы возле нее.

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    12 февраля 2025, 01:44 • Новости дня
    В Европе заявили о множестве возможностей для ужесточения санкций против России

    Европейский чиновник не исключил ужесточения санкций против России в рамках плана США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти не имеют четкого плана по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон рассматривает предложения союзников, включая ужесточение санкций против России, сообщает Fox News со ссылкой на европейского чиновника.

    Чиновник подчеркнул, что все предложения от союзников находятся в стадии рассмотрения, решение примет Белый дом. «Все еще имеется множество возможностей для ужесточения санкций», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Европейский чиновник отметил, что, по мнению западных стран, предстоящие переговоры Вашингтона, Москвы и Киева окажутся весьма сложными и напряженными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что США хотели представить свой план по разрешению кризиса на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.

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    12 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    Профессор из Хельсинки предостерег вице-президента США перед встречей с Зеленским

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен предостерег вице-президента США Джей-Ди Вэнса от подписания документов с Владимиром Зеленским на встрече в Мюнхене, ссылаясь на его нелегитимность.

    Малинен обратился к Вэнсу с призывом не подписывать никакие документы с Зеленским, аргументируя это его нелегитимностью, передает ТАСС.

    Профессор отметил, что Зеленский правит в условиях военного положения, что, по его мнению, делает любые подписываемые им документы, включая мирные соглашения, юридически несостоятельными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс планирует посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности и встретиться с Владимиром Зеленским.

    Напомним, о предстоящей встрече Вэнса с Зеленским сообщали и другие американские СМИ. Кроме того, вскоре Келлог посетит Украину. Также в Киев прибудет министр финансов США Скотт Бессент.

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    12 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о свадьбе детей главных раввинов России и Одессы

    Tекст: Александра Юдина

    Дочь главного раввина России Берла Лазара в среду сыграет свадьбу с сыном главного раввина Одессы Авраама Вольфа в Израиле, сообщил источник.

    Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что жених и невеста – это Шолем Вольф и Ривка Лазар. О помолвке детей раввинов ранее информировал ряд израильских СМИ, передает РИА «Новости».

    Список приглашенных гостей не уточняется, но событие обещает привлечь внимание значительного количества представителей еврейских общин.

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев.

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    12 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пожелал успехов президенту Сирии на переходный период Ахмеду Шараа и подтвердил поддержку Москвы в укреплении суверенитета и единства Сирийской Арабской Республики.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между Россией и Сирией.

    Главы государств обсудили текущую ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона также выразила готовность к предоставлению гуманитарной помощи сирийскому народу.

    В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.

    «Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.

    В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмад аш-Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.

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