  • Новость часаФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске
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    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    36 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    9 февраля 2025, 14:41 • Новости дня

    Небензя заявил об открытости России к контактам с США по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия выражает готовность к диалогу с США по Украине при условии равноправия и учета своих интересов, ожидая ответных сигналов от Вашингтона, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Россия открыта к контактам с США по Украине на равноправной основе с обязательным учетом российских интересов, передает РИА «Новости». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет соответствующих сигналов от Вашингтона для начала диалога.

    Небензя подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал обсудить все направления, представляющие интерес для обеих стран, опираясь на текущие реалии. Он отметил, что одно лишь желание России недостаточно для установления контакта, необходима инициатива и со стороны США.

    По словам постпреда, для успешного диалога требуется участие обеих сторон, напомнив, что «для танго нужны двое». Многое будет зависеть от решений администрации президента США, которые могут определить дальнейший ход событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась против временного перемирия или заморозки конфликта на Украине, подчеркнув, что такие меры будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и для попыток вооруженного реванша.

    Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    6 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики

    DeepSeek и GPT назвали сценарии отказа от доллара как основной резервной валюты

    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Падение доверия к финансовой системе США, а также рост стабильности альтернативных валют поможет снизить влияние доллара на глобальную финансовую систему. Однако полный отказ от американских денег возможен лишь в перспективе 50 лет, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Мир способен отказаться от доллара как основной расчетной и резервной валюты. Однако для этого глобальной финансовой системе необходимо пройти длительный процесс трансформации. В ближайшем будущем столь радикальные изменения невозможны, поскольку валюта США доминировала в глобальной экономике с конца Второй Мировой войны», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «Однако тенденция к дедолларизации в последние годы усиливается. Китай, Россия, Индия и Бразилия активно продвигают идею использования национальных валют в двусторонней торговле и создают альтернативные финансовые институты. Но их усилия на данный момент способны лишь ослабить влияние доллара», – рассуждает он.

    «Для качественного изменения глобальной экономики необходимо более активно продвигать иные резервные валюты. Кроме того, важно поддерживать функционирование платежных систем, независящих от доллара. Также стоит обратить внимание на более активное внедрение криптовалют в международную торговую деятельность», – полагает ИИ.

    «Для наращивания эффективности в рамках перечисленных процессов необходима политическая воля со стороны ведущих мировых акторов. Пока некоторые страны опасаются обострять конкуренцию с США. Любые попытки дедолларизации потенциально могут навлечь на государство санкции со стороны Вашингтона», – рассуждает нейросеть.

    «Таким образом, процесс отказа от доллара займет долгие годы. В течение следующих 20 лет можно будет наблюдать постепенное увеличение доли альтернативных валют (юань, евро, рупия) в международных расчетах. На рубеже 30-50 лет возможно формирование уже новой финансовой системы», – пишет он.

    «В итоге будущее глобальной экономики может развиваться по нескольким сценариям. Первый – создание мультивалютной структуры, где доллар, евро и юань будут иметь равное значение. Второй – каждый крупный регион обзаведется своей собственной валютой. Третий – цифровые активы полностью заменят собой традиционные», – прогнозирует DeepSeek.

    Для отказа от доллара необходимо появление валюты, обладающей схожей ликвидностью, стабильностью и доверием, считает американский ИИ Chat GPT. «Пока влияние доллара поддерживается за счет экономической мощи Вашингтона. Если Пекин, Брюссель или другие акторы усилят свои позиции, это позволит уменьшить доминирование Штатов», – полагает он.

    «Повысить эффективность дедолларизации сможет глобальный кризис доверия к финансовым институтам США. Если эта страна будет втянута в масштабный конфликт, или инфляция в ней перейдет к рекордным темпам, то это может заставить другие страны задуматься о трансформации сложившейся экономической системы», – рассуждает ИИ.

    «Сценарий ослабления доллара может выглядеть так: через десять лет в международных расчетах возрастет роль альтернативных валют. Через 20-30 сформируются несколько конкурирующих финансовых систем. Таким образом, полный отказ от доллара маловероятен, однако он возможен при радикальных изменениях в глобальной экономике», – заключил Chat GPT.

    Напомним, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США».

    После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США.

    Ранее DeepSeek и Chat GPT назвали криптовалюты, способные в будущем разрушить гегемонию доллара.

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    7 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США

    Советник Зеленского Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать войну США с Россией

    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, что якобы принесло бы выгоду Украине.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины хотело бы спровоцировать военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Подоляк отметил, что Киеву было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США Дональд Трамп ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

    В эфире Подоляк также добавил, что война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на неподконтрольных Киеву территориях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    7 февраля 2025, 00:57 • Новости дня
    США распустили группу по преследованию российского бизнеса

    Генпрокурор США Бонди распустила рабочую группу американского минюста по преследованию российского бизнеса

    США распустили группу по преследованию российского бизнеса
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американского минюста, занимавшаяся преследованием российского бизнеса, должна быть расформирована, следует из меморандума, подписанного генпрокурором США Пэм Бонди.

    «Рабочая группа KleptoCapture, команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    KleptoCapture в составе минюста США занимается преследованием активов российского бизнеса. В соответствии новыми указаниями прокуроры, задействованные в данной работе, должны вернуться на свои прежние позиции. Ресурсы, которые ранее использовались ими, будут перенаправлены на усиление борьбы с картелями и другими формами международной организованной преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.

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    9 февраля 2025, 06:08 • Новости дня
    Дипломат рассказал о нетипичном поведении США на заседаниях ООН в Женеве

    Американская делегация в Женеве впервые не проявила активности на заседаниях ООН

    Tекст: Максим Попов

    Американская делегация на заседаниях ООН в Женеве отказалась от участия в полемике, что связано с неопределенностью в их действиях после решений Дональда Трампа.

    Как отметил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, делегация США впервые не проявляет активности на заседаниях различных органов ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что американская сторона, обычно активно участвующая в дискуссиях, теперь ограничивается ролью слушателей. Это крайне нетипично для США, которые ранее всегда защищали свои позиции, особенно на конференциях по разоружению, сказал он.

    Гатилов предположил, что такая ситуация объясняется неопределенностью в американской делегации, вызванной новыми решениями президента Трампа.

    «Вероятно, дипломаты США не получили ясных указаний от Госдепа или Белого дома относительно своего поведения в международных организациях. Это и привело к нынешнему состоянию неопределенности и пассивности американской делегации», – приводит агентство слова российского постпреда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. После этого президент Трамп решил вывести США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства БАПОР.


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    8 февраля 2025, 10:53 • Новости дня
    Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост протестов

    Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило о росте протестной активности

    Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост протестов
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское генконсульство в Нью-Йорке в 2024 году зафиксировало значительный рост протестной активности у своего здания, который выражается в митингах и собраниях оппозиции до четырех раз в неделю.

    Как сообщает РИА «Новости», генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил о значительном увеличении числа протестов у здания генконсульства в 2024 году. По его словам, митинги и собрания оппозиции происходят у консульства регулярно, до четырех раз в неделю. Генконсул подчеркнул, что присутствие полицейских нарядов способствует предотвращению противоправных действий со стороны протестующих.

    Захаров также сообщил о планах российских дипломатов посетить арестованного в США гражданина России Артура Петрова в ближайшее время. Петров находится в «Метрополитэн детеншн сентер» и обвиняется в нарушении экспортных ограничений, связанных с поставками микроэлектроники для российского ВПК. В январе российские дипломаты уже посетили Руслана Астамирова, обвиняемого в создании вредоносной программы «LockBit».

    Генконсул также отметил, что в консульском округе на депортацию в Россию ожидают девять человек. Захаров выразил обеспокоенность ограничениями для деятельности миссии, включая запрет на поездки за пределы 25-мильной зоны, что затрудняет посещение соотечественников в пенитенциарных учреждениях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Кореи передали Соединенным Штатам россиянина Евгения Птицына, обвиняемого в использовании программ-вымогателей для шифрования данных более 1 тыс. организаций. Гражданам России Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову в США предъявлены обвинения в контрабанде микроэлектроники для российских Вооруженных сил на сумму свыше 225 тыс. долларов. Российские дипломаты посетили россиянина Артура Петрова, находящегося в центре временного содержания в Бруклине по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию.

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    7 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Спецпосланник Трампа Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления, их можно значительно усилить.

    По его словам, санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных, их можно усилить, особенно в отношении нефтяного сектора, передает New York Post.

    Келлог отметил, что стратегия бывшего президента Байдена, заключавшаяся в бесконечной поддержке Украины, неэффективна, и подчеркнул важность комплексного подхода, включающего дипломатическое и экономическое давление.

    Спецпосланник президента США также подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, а для достижения мира обеим сторонам придется пойти на уступки.

    По его словам, Владимир Зеленский недавно допустил возможность уступить часть территории в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО.

    По мнению Келлога, важно подойти к переговорам прагматично, как это делал Теодор Рузвельт в 1905 году при заключении Портсмутского мира.

    В заключение спецпосланник американского президента выразил уверенность, что при правильном подходе можно достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

    Ранее Келлог заявил, что введенные ранее антироссийские меры не достаточно эффективны. Также он заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

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    8 февраля 2025, 03:49 • Новости дня
    Россия выразила готовность к конструктивным отношениям с США

    Временный поверенный в делах России в США Ким заявил о готовности Москвы к конструктивным отношениям с Вашингтоном

    Россия выразила готовность к конструктивным отношениям с США
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к конструктивным отношениям со всеми странами, включая США, заявил временный поверенный в делах России в США Александр Ким.

    Ким во время торжественного вечера в посольстве по случаю Дня дипломатического работника отметил, что Россия находится «на острие борьбы за справедливость и равноправие в мировых делах, за демократизацию международных отношений».

    По его словам, усилия России наталкиваются на сопротивление коллективного Запада, который придерживается «логики собственной исключительности» и порядка, основанного на «выгодных ему правилах», передает ТАСС.

    Ким подчеркнул, что Россия будет устранять угрозы своей безопасности. «Уверены, что цели специальной военной операции в спровоцированном нашими оппонентами украинском конфликте будут достигнуты», – подчеркнул Ким.

    Он заявил: «Российская Федерация остается открытой для выстраивания конструктивных отношений и объединительной повестки дня со всеми государствами, включая США».

    Россия убеждена, что со временем понимание необходимости геополитического равновесия возобладает, сказал дипломат. Он выразил уверенность, что на глобальном уровне сотрудничество начнет доминировать над соперничеством. Россия выступает за мирное сосуществование, предполагающее равенство ценностных систем и моделей развития, заявил Ким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления и могут быть значительно усилены.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и США ведут интенсивный диалог по линии отдельных ведомств, который усилился, но детали не раскрываются. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, однако первый шаг к нормализации отношений должен сделать Вашингтон.

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    7 февраля 2025, 13:43 • Новости дня
    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США

    Сенатор Климов: Украина способна спровоцировать войну между Россией и США, пока между Москвой и Вашингтоном нет прямых контактов

    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве наивно полагают, что от столкновения США и России смогут получить какие-то бонусы. При этом риски провокаций со стороны Украины сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости налаживания надежной коммуникации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в офисе Владимира Зеленского признали, что Украина хотела бы спровоцировать войну между Россией и США.

    «От таких, как Михаил Подоляк, мало что зависит. Но в одном он прав: при отсутствии хорошей надежной коммуникации между Вашингтоном и Москвой возможны разные происшествия. Их причиной могут стать действия экстремистов и провокаторов, к которым, вне всякого сомнения, относится стая, засевшая в Киеве», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его оценкам, нынешнее украинское руководство способно спровоцировать войну между США и Россией. «Причем в Киеве попытаются сделать это в тайне от своих хозяев. Там рассчитывают получить какие-то бонусы от того, что столкнут лбами сверхдержавы. Только бонусов точно ни для кого не будет», – подчеркнул парламентарий.

    «Между тем вероятность реализации такого сценария, к сожалению, есть. Риски сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости срочного налаживания прямых серьезных контактов на всех уровнях между нашими двумя ракетно-ядерными странами», – добавил собеседник.

    Он напомнил, что предыдущая американская администрация разрушила «большинство механизмов, способствовавших поиску решений по сохранению глобального мира и международной безопасности».

    «Команда американского президента обращает внимание на безумные заявления украинских политиков, но важны практические шаги. Москва открыта к контактам, в том числе с целью предотвращения происшествий. Мяч на стороне Вашингтона», – заключил Климов.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. По его мнению, Украине в таком случае было бы «намного лучше».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, может ли американский президент ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр». Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты».

    «Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно», – сказал советник главы офиса Зеленского.

    Напомним, американский президент выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Между тем украинские СМИ сообщали, что большая часть ресурсов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе, который является частью России. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Киева сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

    Коментарии (4)
    8 февраля 2025, 15:09 • Новости дня
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У президента России Владимира Путина нет равных собеседников среди западных лидеров, как это было у Иосифа Сталина с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    По словам Мягкова, Владимир Путин находится на одном уровне с советским руководством, когда речь идет об отстаивании интересов страны. Однако, как отметил Мягков, у Путина нет сопоставимых по масштабу собеседников среди нынешних западных политиков, которые могли бы сравниться с историческими фигурами, такими как Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, передает ТАСС,

    Мягков подчеркнул, что Иосиф Сталин имел моральные и интеллектуальные преимущества благодаря подвигу Красной армии и опыта, что позволяло ему вести переговоры на равных с лидерами союзных стран во время Второй мировой войны. Тем не менее, по мнению Мягкова, западные лидеры сегодня уступают в этом отношении, они все «какие-то мелкие пешки».

    Историк также отметил, что на мировой арене присутствуют другие выдающиеся лидеры, такие как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди, которые способны править судьбами мира. Однако, среди западных лидеров, по мнению Мягкова, таких личностей нет.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у европейских лидеров прошлого, таких как Де Голль, Миттеран, Ширак, Вилли Брандт, Коль, Шредер, было мужество бороться за собственное мнение, и сегодня таких людей практически нет.

    80 лет назад прошла Ялтинская конференция лидеров СССР, Великобритании и США, на которой были заложены основы послевоенного миропорядка и оформлено разделение сфер влияния между западными государствами и СССР.


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    9 февраля 2025, 01:42 • Новости дня
    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана

    Reuters: США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана по указу Трампа о рестрикциях

    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Дональда Трампа ввела санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обвиняя суд в злоупотреблении полномочиями и необоснованных арестах лидеров союзников США.

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.  Имя Хана фигурирует в неопубликованном дополнении к указу Трампа о введении санкций против МУС. Прокурор стал первым, кого затронули финансовые и визовые рестрикции американской администрации.

    Напомним, 6 февраля Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС за их действия в отношении США и их союзников. Вашингтон обвинил суд в злоупотреблении полномочиями, в частности, в выдаче необоснованных ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Указ позволяет применять санкции не только к лицам, причастным к расследованиям против американцев или их союзников, но и к членам их семей.

    Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы причастности к военным преступлениям, связанным с незаконной депортацией и перемещением детей в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МУС инициировал расследование в отношении прокурора Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей. Накануне судебный орган заявил о продолжении работы вопреки санкциям США.

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    7 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления
    Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика России выдержала санкционное давление благодаря диверсификации и технологическому развитию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

    По слова главы кабмина, российская экономика смогла успешно справиться с санкционным давлением, передает РИА «Новости».

    Мишустин отметил, что многие страны, вводившие ограничения, не смогли добиться аналогичных результатов.

    Премьер также подчеркнул, что благодаря усилиям по диверсификации и технологическому развитию, экономика России стала более устойчивой.

    «Мы видим, как наша экономика становится более технологичной и диверсифицированной», – заявил он.

    Мишустин добавил, что российская экономика продолжает адаптироваться к новым вызовам, что позволяет ей сохранять стабильность и обеспечивать устойчивый рост в условиях внешнего давления.

    Премьер-министр сообщил о росте ВВП страны по итогам 2024 года на 4,1%. Этот показатель превысил официальный прогноз на 0,2%, что стало неожиданным успехом для российской экономики.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным Мишустин подчеркнул, что данные Росстата свидетельствуют о более благоприятной экономической динамике, чем предполагалось ранее.

    В текущей сложной экономической обстановке такие результаты свидетельствуют о стабильной работе правительства и поддержке со стороны промышленного и аграрного секторов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    7 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Келлог заявил о непринятии сделки по Украине всеми сторонами

    Спецпосланник Келлог заявил о непринятии сделки по Украине всеми сторонами

    Tекст: Александра Юдина

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил изданию New York Post, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    По его словам, ни одна из сторон не получит полностью удовлетворяющее решение в процессе урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению Келлога, администрация президента США активно обсуждает шаги по урегулированию конфликта. Келлог также заявил, что Трамп готов ужесточить санкции против России, если это поможет завершить конфликт.

    Келлог подчеркнул, что Трамп хочет сначала остановить боевые действия на Украине, а затем перейти к переговорам.

    По его словам, ужесточение санкций может стать инструментом для достижения этого.

    «Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, касающиеся добычи нефти и экспорта», – добавил он.

    Накануне Келлог оценил шансы Украины на ядерное оружие как нулевые.

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    7 февраля 2025, 23:06 • Новости дня
    Британия исключила переговоры России и Украины в ближайшее время

    Глава МИД Британии заявил, что переговоры по Украине не начнутся в ближайшие недели

    Tекст: Вера Басилая

    Мирные переговоры по украинскому конфликту не начнутся в ближайшие недели из-за продолжающихся обсуждений гарантий безопасности Украине с партнерами, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

    Лэмми заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной в ближайшие недели не начнутся, передает РИА «Новости».

    « Я не ожидаю прекращения огня... в ближайшее время», – подчеркнул он.

    Лэмми также отметил, что обсуждения с европейскими партнерами и членами «Большой семерки» касательно предоставления гарантий безопасности Украине могут занять еще несколько месяцев. Пока неясно, какую роль в обеспечении этих гарантий сможет сыграть Британия.

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года.

    США собираются представить план разрешения украинского кризиса на конференции по безопасности в Мюнхене.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле.

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    9 февраля 2025, 07:41 • Новости дня
    Захарова сообщила об отсутствии агремана на нового посла России в США

    Tекст: Максим Попов

    Россия определилась с кандидатурой нового посла в США, но агреман от Вашингтона пока не получен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что излишняя суета вокруг процедуры выдачи агремана новому послу России в США является контрпродуктивной. В  США «перетряхивают госаппарат», поэтому назначение министров, их заместителей и послов происходит в зависимости от степени их лояльности, сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации СМИ, одним из кандидатов на пост официального посла России в Вашингтоне является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

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    8 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    Британский аналитик: Украина может обмануть США в вопросе редкоземельных металлов

    Tекст: Александра Юдина

    Британский аналитик Александр Меркурис предупредил американскую администрацию об обмане со стороны Владимира Зеленского в вопросе разработки редкоземельных металлов на Украине.

    По его словам, перспективы Белого дома в отношении разработки месторождений редкоземельных металлов на Украине могут быть искажены действующим правительством Киева, передает РИА «Новости».

    Меркурис выразил сомнения, что Зеленский честен в своих намерениях, подчеркнув, что большая часть запасов этих ресурсов находится на территориях, контролируемых Россией.

    Эксперт также отметил, что начальные инвестиции в разработку украинских месторождений были бы очень высоки, и власти США мог бы использовать аналогичные возможности в своей стране, избегая рисков и затрат.

    Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. Зеленский отказался представить будущее Украины без американской помощи.

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