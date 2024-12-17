Небензя заявил о неприемлемости для России участия НАТО в урегулировании на Украине и «схем» по заморозке конфликта

Tекст: Антон Антонов

«Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят», – сказал он на заседании Совбеза ООН. Как подчеркнул Небензя, ситуация с Минскими соглашениями продемонстрировала, что Западу и «киевской хунте» доверять нельзя. Москва рассматривает предложения по заморозке конфликта как попытку дать киевскому режиму «передышку на поле боя», чтобы «зализать раны».

«Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса», – приводит его слова РИА «Новости».

Небензя подчеркнул, что условия России по прекращению украинского кризиса «понятны и логичны», Украина же предлагает «суррогатные формулы», которые не решают проблему с исходящей от киевского режима угрозой.

«Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского лидера Зеленского), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил», – заявил Небензя.

Он предположил, что Киев хочет создать «дымовую завесу перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область».

Также Небензя отметил, что о «нежелании просроченного украинского руководства двигаться к миру» говорит и отказ Киева от рождественского прекращения огня и обмена плененными, которые предложила Венгрия.

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих», – сказал Небензя.

Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, а простые украинцы, которых силой отправили на фронт, Киев не интересуют.

Напомним, Зеленский заявил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО. Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив, назвав предложение Венгрии «аморальными манипуляциями».