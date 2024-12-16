Захарова оценила отношение Киева к миротворческим усилиям Венгрии

Эксперт отметил рост эффективности внутренних процессов в Минобороны

Военный эксперт Дандыкин указал на позитивные изменения в экономике армии

Tекст: Роман Крецул

«Судя по результатам на поле боя, судя по растущей оснащенности наших войск и перехвату стратегической инициативы на фронте, Минобороны не только улучшило качество работы военной приемки, но и наладило контроль за расходованием госсредств. Этому также способствовало назначение на пост министра обороны Андрея Белоусова, который ранее занимался вопросами экономики. Порядка стало больше», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Однако впереди новые вызовы. «Военно-промышленной части нашей экономики предстоит производство новых видов вооружения. Это означает, что контролирующие органы и специалисты из Минобороны должны внимательно смотреть за тем, чтобы расценки на оружие не завышались, чтобы не было коррупции и срыва поставок», – продолжил собеседник.

Важно и улучшение работы Национального центра управления обороной с точки зрения связи и управления войсками. «Министр обороны и глава Генштаба моментально получают информацию с любого участка фронта от начальников того или иного уровня. Также для улучшения системы связи запускаются различные военные спутники. На этом направлении тоже есть заметные подвижки», – отметил эксперт.

Председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов считает важным использование опыта СВО при разработке программ военного образования. «Например, уже сейчас в учебных программах военных училищ и академий необходимо полноценно отразить работу с беспилотниками и робототехникой. Без учета этих факторов изучать военную науку нет смысла», – пояснил он.

Также необходимо переосмыслить подходы к штурмовым действиям. С учетом полученного в Донбассе опыта требуется доработка наставлений и обучения офицеров штурмовому делу. «Связь, радиоэлектронная борьба – в этой сфере мы тоже столкнулись с новыми вызовами и угрозами. Здесь необходимо освежить подходы. Надо также переосмыслить опыт применения средств ПВО. Мы впервые столкнулись с западным дальнобойным ракетным вооружением, у нас раньше не было такого опыта. Все это следует отразить в учебных программах», – заключил он.

В понедельник президент Владимир Путин заявил, что российская военная организация должна работать совместно для достижения поставленных целей. Он подчеркнул, что это касается всех частей, включая так называемый народный ОПК.

Глава государства сообщил также, что в 2023 году свыше 300 тыс. граждан пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооруженных силах. В 2024 году таких уже свыше 430 тыс. По словам президента, ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

Путин также напомнил, что «6,3% ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности». «Для того чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства – экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение – развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности эти расходы мы тоже не можем», – предупредил он. – «Говорю это для того, чтобы мы все понимали: государство, народ российский все, что может, отдает Вооруженным силам для выполнения задач, которые перед вами, перед нами стоят. А наша задача – обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России».

В свою очередь Белоусов подробно рассказал об оптимизация внутренних процессов в министерстве. «Имеется в виду внедрение подходов так называемого «бережливого управления». Которое позволяет кардинально сократить время и этапы административных процессов. Как показал первый опыт проведения пилотных проектов в отдельных структурных подразделениях министерства – резервы здесь огромные. Количество избыточных процедур может быть сокращено в 5-10 раз. А сроки – в пять и более раз», – уточнил он.

Также в числе приоритетов ведомства Белоусов назвал модернизацию системы военного образования и подготовки офицерских кадров.