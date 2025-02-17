Лавров назвал агрессивными в отношении России заявления европейских лидеров на конференции в Мюнхене

Tекст: Ольга Иванова

Лавров отметил агрессивный характер заявлений, сделанных лидерами европейских стран на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что на мировую ситуацию, особенно в Европе, пытаются влиять силы, стремящиеся переписать историю и стать гегемоном на международной арене.

Выступая на открытии переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, Лавров заявил: «Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными». По его словам, такие действия направлены на изменение исторического хода и демонстрируют неприязнь к существующему мировому порядку.

Лавров также отметил, что эти попытки изменить историю и установить гегемонию на международной арене вызывают озабоченность у России. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему будет отстаивать свои национальные интересы на международной арене и выступать за многополярный мир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции заявила, что мирные жители России якобы не погибают в ходе украинского конфликта.