Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знает, кто это.0 комментариев
Лавров назвал агрессивными заявления европейских лидеров на конференции в Мюнхене
Лавров назвал агрессивными в отношении России заявления европейских лидеров на конференции в Мюнхене
Глава МИД Сергей Лавров заявил об агрессивных в отношении России заявлениях европейских лидеров на Мюнхенской конференции, что, по его мнению, отражает стремление некоторых сил переписать историю и доминировать на международной арене.
Лавров отметил агрессивный характер заявлений, сделанных лидерами европейских стран на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что на мировую ситуацию, особенно в Европе, пытаются влиять силы, стремящиеся переписать историю и стать гегемоном на международной арене.
Выступая на открытии переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, Лавров заявил: «Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными». По его словам, такие действия направлены на изменение исторического хода и демонстрируют неприязнь к существующему мировому порядку.
Лавров также отметил, что эти попытки изменить историю и установить гегемонию на международной арене вызывают озабоченность у России. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему будет отстаивать свои национальные интересы на международной арене и выступать за многополярный мир.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции заявила, что мирные жители России якобы не погибают в ходе украинского конфликта.