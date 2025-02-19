В Казахстане сообщили о завершении отчета по крушению AZAL к декабрю 2025 года

Песков: Россия учтет обман Запада в будущих переговорах по Украине

Песков: Россия в будущих переговорах по Украине будет учитывать дефицит суверенитета Киева

Tекст: Дарья Григоренко

Песков рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным о влиянии прошлого обмана со стороны Запада на позицию России в будущем. Он подчеркнул, что Россия должна делать корректировки в переговорах с Украиной из-за дефицита ее суверенитета и доверия, передает ТАСС.

«Делаешь вывод, что эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова», – заметил Песков, комментируя отказ Украины от стамбульских договоренностей. Также он указал, что выполнение Минских соглашений могло бы сохранить целостность Украины и предотвратить внутренний конфликт.

«Если канцлер Германии [Ангела Меркель] говорит, уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение дел, говорит, что «мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время», разве это не обман? По-русски это обман», – дал характеристику представитель Кремля.

«Это просто должно было стать и стало для нас еще одним уроком, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы, – добавил пресс-секретарь президента РФ. – Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который был в прошлом, чтобы в будущем улучшить свои позиции».

Песков также отметил, что времена романтизма в международных отношениях для России закончились, сейчас настало время прагматизма. Россия, по словам Пескова, научилась отстаивать свои интересы, не попадая в сети лживых обещаний.

«В итоге удалось составить документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Выйти на урегулирование, и, собственно, Украина была бы цела, не было бы издевательств над русскими в Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей в Донбассе отделиться от Украины, – рассказал Песков, – страны, которая расстреливает своих людей из танков и военных самолетов».

«Этого бы всего могло бы не быть», – подчеркнул он.

Касаясь отношений с США, Песков заявил, что Украина имеет с ними отношения типа «хозяин – слуга», в отличие от равноправных отношений с Россией, которые существовали ранее. Он также выразил мнение, что в ходе минских переговоров Путин проявил исключительный дипломатический талант, что позволило лидерам стран достичь сложных соглашений.

«Тогда Путин проявил филигранный, феерический дипломатический талант», – отметил он. По словам Пескова, никто не предполагал, что переговоры в Минске продлятся 16 часов. «Все понимали, что разговор будет очень сложным, но что он будет проходить именно так… По сути, главы государств тогда занимались написанием документов», – пояснил представитель Кремля.

Он пояснил, что лидеры стран сами подбирали конкретные термины, использовавшиеся в соглашениях. Причем черновик был на английском и сразу же переводился на другие языки. Главам государств приходилось проверять, чтобы все понятия не искажались при переводе на другой язык и точно соответствовали друг другу. «И президенты лично этим занимались, то есть они вдруг стали лингвистами, переводчиками и так далее. Не говоря уже о филигранной дипломатии», – подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что американские представители обещали Киеву, что украинскую сторону пригласят для участия в переговорах об урегулировании ситуации на Украине.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина должна определять участников переговорного процесса по урегулированию конфликта.

В пятницу лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.