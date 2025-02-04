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Опубликован предварительный отчет о расследовании крушения самолета под Актау
Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) около аэропорта Актау.
В отчете представлены предварительные выводы экспертов, основанные на анализе данных, включая информацию с бортовых самописцев, передает ТАСС.
В отчете указано, что на сохранившихся фрагментах самолета выявлены различные повреждения в хвостовой части фюзеляжа, киле и стабилизаторе, а также на левом двигателе и крыле. Эксперты отметили, что некоторые повреждения имеют правильную прямоугольную форму.
«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», – говорится в документе.
Отчет также указывает на обнаружение ряда «посторонних металлических объектов», фотографии которых были приложены. Для определения природы и происхождения этих повреждений потребуется проведение дополнительных исследований и экспертиз.
Ранее министерство транспорта Казахстана пообещало опубликовать предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines вблизи Актау в ближайшие дни.
В конце января бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение у Актау, были расшифрованы в Бразилии и возвращены для дальнейшего изучения в Казахстан.