Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Росавиация: Экипаж самолета AZAL сам выбрал Актау для аварийной посадки
Росавиация: Отчет Минтранса Казахстана подтвердил выбор экипажем самолета AZAL аэродрома в Актау
Отчет Минтранса Казахстана подтвердил, что экипаж AZAL сам выбрал Актау для посадки, игнорируя предложения диспетчеров, сообщает Росавиация.
По данным ведомства, опубликованный Министерством транспорта Казахстана отчет по крушению самолета AZAL подтвердил, что экипаж самостоятельно выбрал аэропорт Актау в качестве запасного аэродрома для посадки, передает ТАСС.
Во время инцидента пилот самолета сообщил российским диспетчерам о столкновении с птицами и взрыве кислородного баллона.
Несмотря на это, экипаж не воспользовался предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами в Махачкале и Минеральных Водах, которые были готовы принять самолет.
В Росавиации добавили, что техническая готовность аэропортов в Махачкале и Минеральных Водах позволяла безопасно осуществить посадку, однако экипаж принял решение о посадке в Актау. Это подтверждает предварительные данные о том, что выбор запасного аэропорта был сделан исключительно экипажем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines около аэропорта Актау.
Отчет указывает на обнаружение ряда «посторонних металлических объектов». Для определения природы и происхождения этих повреждений потребуется проведение дополнительных исследований и экспертиз.