Росавиация: Экипаж самолета AZAL сам выбрал Актау для аварийной посадки

Росавиация: Отчет Минтранса Казахстана подтвердил выбор экипажем самолета AZAL аэродрома в Актау

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, опубликованный Министерством транспорта Казахстана отчет по крушению самолета AZAL подтвердил, что экипаж самостоятельно выбрал аэропорт Актау в качестве запасного аэродрома для посадки, передает ТАСС.

Во время инцидента пилот самолета сообщил российским диспетчерам о столкновении с птицами и взрыве кислородного баллона.

Несмотря на это, экипаж не воспользовался предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами в Махачкале и Минеральных Водах, которые были готовы принять самолет.

В Росавиации добавили, что техническая готовность аэропортов в Махачкале и Минеральных Водах позволяла безопасно осуществить посадку, однако экипаж принял решение о посадке в Актау. Это подтверждает предварительные данные о том, что выбор запасного аэропорта был сделан исключительно экипажем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines около аэропорта Актау.

Отчет указывает на обнаружение ряда «посторонних металлических объектов». Для определения природы и происхождения этих повреждений потребуется проведение дополнительных исследований и экспертиз.