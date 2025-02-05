Росавиация не получила возможности идентифицировать предметы в самолете AZAL

Росавиация сообщила об отсутствии возможности идентифицировать посторонние предметы в самолете AZAL

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, на борту самолета AZAL, потерпевшего крушение, имеются повреждения, свидетельствующие о внешнем воздействии, передает ТАСС.

В предварительном отчете, опубликованном министерством транспорта Казахстана, отмечается наличие этих повреждений, однако не указано, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы в самолете.

При этом ведомство подчеркивает, что у России отсутствовала возможность провести идентификацию, так как элементы не были переданы для экспертизы.

Представленный Казахстаном отчет носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах крушения.

Росавиация подчеркнула, что комиссия продолжит работу, а окончательные выводы будут изложены в финальном отчете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines около аэропорта Актау.

Отчет указывает на обнаружение ряда «посторонних металлических объектов». Для определения природы и происхождения этих повреждений потребуется проведение дополнительных исследований и экспертиз.