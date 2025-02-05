Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Росавиация не получила возможности идентифицировать предметы в самолете AZAL
Росавиация сообщила об отсутствии возможности идентифицировать посторонние предметы в самолете AZAL
В Росавиации сообщили, что не получили возможности идентифицировать посторонние предметы, обнаруженные на борту потерпевшего крушение самолета AZAL.
По данным ведомства, на борту самолета AZAL, потерпевшего крушение, имеются повреждения, свидетельствующие о внешнем воздействии, передает ТАСС.
В предварительном отчете, опубликованном министерством транспорта Казахстана, отмечается наличие этих повреждений, однако не указано, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы в самолете.
При этом ведомство подчеркивает, что у России отсутствовала возможность провести идентификацию, так как элементы не были переданы для экспертизы.
Представленный Казахстаном отчет носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах крушения.
Росавиация подчеркнула, что комиссия продолжит работу, а окончательные выводы будут изложены в финальном отчете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines около аэропорта Актау.
Отчет указывает на обнаружение ряда «посторонних металлических объектов». Для определения природы и происхождения этих повреждений потребуется проведение дополнительных исследований и экспертиз.