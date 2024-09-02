Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.2 комментария
Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между Россией и КНР через Монголию
Перевозки транзитных контейнерных грузов между Россией и Китаем по территории Монголии значительно увеличились в последние годы, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
«В качестве одного из достижений могу отметить, что за прошедшие десять лет объем грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге вырос в полтора раза и достиг в 2023 году рекордной отметки – 32,4 млн тонн. При этом заметно увеличились перевозки транзитных контейнерных грузов в сообщении между Россией и Китаем по территории Монголии», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее Путин заявил, что Россия и Монголия согласовывают межправсоглашение по льготному обеспечению топливом.