Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.2 комментария
Путин: Россия готова обеспечить Монголию топливом и ГСМ по льготным ценам
Москва согласовывает межправительственное соглашение по обеспечению Монголии топливом и ГСМ по льготным ценам, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Президент России отметил, что при российской участии менее чем за год удалось существенно продвинуться в подготовке проекта временного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Оно позволит нарастить поставки товаров вашего традиционного экспорта на рынки государств – членов Евразэс.
Ранее Путин назвал развитие связей с Монголией одним из приоритетов России.