  • Новость часаПутин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    2 сентября 2024, 05:35 • Новости дня

    Путин: Россия готова обеспечить Монголию топливом и ГСМ по льготным ценам

    Tекст: Вера Басилая

    Москва согласовывает межправительственное соглашение по обеспечению Монголии топливом и ГСМ по льготным ценам, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

    «Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент России отметил, что при российской участии менее чем за год удалось существенно продвинуться в подготовке проекта временного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Оно позволит нарастить поставки товаров вашего традиционного экспорта на рынки государств – членов Евразэс.

    Ранее Путин назвал развитие связей с Монголией одним из приоритетов России.

    30 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС

    В Кремле заверили, что участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина

    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС
    @ Guenter Fischer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде (МУС), поскольку у Москвы с Улан-Батором «прекрасный диалог», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков заверил, что все аспекты официального визита Путина 3 сентября тщательно готовились.

    Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, в ходе которого главы двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».

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    31 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    СМИ: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака

    Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подарил главе Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак, пишет The Times.

    По данным издания, 19 жеребцов и пять кобыл перевезли через узкую сухопутную границу с Приморским краем, передает RT.

    Газета подчеркивает, что орловский рысак является любимой породой лошадей Ким Чен Ына.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    Коментарии (0)
    30 августа 2024, 19:47 • Новости дня
    МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ассамблея государств, подписавших Римский статут Международного уголовного суда, должна предпринять необходимые действия в случае, если какая-либо страна откажется сотрудничать.

    Так в пресс-службе МУС прокомментировали возможные меры в отношении Монголии после сообщений о готовящемся визите президента России Владимира Путина, сообщает «Лента.ру».

    Отмечается, что в случае отказа от сотрудничества «ассамблея должна будет принять любые меры, которые посчитает нужными».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию. МУС 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина.


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    30 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина потребовала от Монголии арестовать Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, заявление опубликовано на сайте ведомства. Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

    В украинском МИД призвали Монголию выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС). «Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на «арест»», – говорится в сообщении ведомства, передает «Лента.ру».

    При этом в Улан-Баторе заявили, что не будут арестовывать Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что нет переживаний в связи с участием Монголии в МУС, и у России «прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии».

    В свою очередь, в МУС допустили принятие мер в отношении этой страны.

    В августе 2024 года Верховная рада Украины приняла решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Целью этих действий эксперты назвали желание Киева «присоединиться к гонителям МУС против России и нападать в общем хоре».

    В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» президента России, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с событиями на Украине.

    Официальные лица в Москве не раз подчеркивали, что Россия не является участником Римского статута и не признает в связи с этим никакие решения МУС.

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    30 августа 2024, 09:25 • Новости дня
    Путин наградил Лукашенко орденом

    Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

    Путин наградил Лукашенко орденом
    @ Дмитрий Азаров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского коллеги Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    На сайте Кремля указано, что белорусский президент награждается за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией.

    «За большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Александра Лукашенко», – говорится в сообщении.

    Ранее Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с коллегой Владимиром Путиным касательно будущего Союзного государства.

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    1 сентября 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков рассказал об отношении Путина к Харрис

    Песков: Путин считает Харрис предсказуемым кандидатом, как и Байдена

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова президента России Владимира Путина о предсказуемости главы США Джо Байдена также относятся и к кандидату на этот пост Камале Харрис, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что у Москвы нет предпочтительного кандидата на пост президента США, но демократ на этой должности был бы более предсказуемым, передает РИА «Новости».

    То, что Путин говорил о предсказуемости Байдена, относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис, подчеркнул Песков.

    При этом Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.

    Ранее Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.

    Коментарии (0)
    31 августа 2024, 13:24 • Новости дня
    Пашинян сообщил Путину о предпочении прямых переговоров с Баку

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с российским президентом Владимиром Путиным указал на предпочтение ведения прямых переговоров с Баку.

    «По нашему мнению, правильно в двустороннем формате продолжать, и я открыто сказал об этом и президенту России», – передает ТАСС его слова.

    Также Пашинян добавил, что прямые переговоры с Баку дают позитивные результаты. В частности, были достигнуты договоренности в декабре прошлого года и в апреле этого года.

    Пашинян заверил, что готов встретиться с Алиевым на границе для продолжения переговоров.

    «Когда созреет момент для проведения встречи на высшем уровне, это можно организовать на армяно-азербайджанской границе», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД сделала пять выводов из визита Путина в Баку.

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    30 августа 2024, 21:50 • Новости дня
    Эксперт: Для руководителей регионов статус «врио» – это проверка на компетентность

    Политолог Потуремский: Врио главы Самарской области Федорищев прошел проверку

    Эксперт: Для руководителей регионов статус «врио» – это проверка на компетентность
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев всего за три месяца привлек в регион новые инвестиции, чем подтвердил свой высокий уровень компетенций. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский, комментируя встречу президента России Владимира Путина с врио главы Самарской области.

    «Самарская область – регион с очень высоким уровнем экономического развития, имеющий важное значение не только для Приволжского федерального округа, но и для страны в целом. В регионе очень мощный промышленный кластер, хорошо развита энергетика и все, что связано с этими отраслями», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Статус врио – это проверка Федорищева на компетентность, и он с этой проверкой полностью справляется. Сейчас об этом можно говорить уверенно. Ему помогает богатый управленческий опыт, в том числе на федеральном уровне. Как результат – новые инвестиции, которые Федорищеву удалось привлечь в Самарскую область за неполные три месяца на посту», – напомнил эксперт.

    «Также врио главы региона уделяет особое внимание социальной сфере и развитию инфраструктурных проектов, очень важных для области и округа. Основная же задача Федорищева на ближайшее будущее – это создание эффективной системы власти в регионе, чем он и занимается», – резюмировал собеседник.

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    30 августа 2024, 08:41 • Новости дня
    Сосед Лукашенко рассказал о приезде Путина к президенту

    Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал в гости к президенту в агрогородок Александрия

    Tекст: Александра Юдина

    Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко, который является соседом белорусского президента Александра Лукашенко, рассказал о приезде к нему в гости на малую родину российского президента Владимира Путина.

    По словам Николаенко, въезд на территорию агрогородка не огорожен, соседями президента являются обычные сельчане, неподалеку расположена «Трофимова криница» – родник, который нашел и обустроил плотник Трофим – дед президента, передает РИА «Новости».

    Лукашенко приглашает погостить в Александрию некоторых глав государств и почетных гостей. Так, в 2018 году после двустороннего форума России и Белоруссии в агрогородок приезжал Путин.

    «Путин приезжал. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Они идут, потом сказали «Здравствуйте» – и дальше пошли. Всегда здоровается», – отметил сосед Лукашенко.

    Николаенко признался, что соседство президента не доставляет ему неудобств.

    «Здесь дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого не было бы», – сказал он.

    В целом, как отметил Николаенко, Лукашенко уделяет много внимания своей малой родине и жителям.

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    1 сентября 2024, 23:01 • Новости дня
    Песков рассказал о «жестком и бескомпромиссном» диалоге Путина и Байдена

    Песков: Разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время телемоста 7 декабря 2021 года был жестким, но со стороны США не было намерения продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, стало очевидно, что говорить с США не о чем, с их стороны был «дефицит готовности продолжать диалог».

    Ранее Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.

    До этого Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.

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    30 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Путин заслушал доклад врио главы Вологодской области Филимонова

    В Вологодской области выросли показатели промышленности, сельского хозяйства и строительства, отметил президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Георгием Филимоновым.

    Президент заслушал доклад врио губернатора о динамике развития региона, уровне выполнения нацпроектов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    С октября 2023 года до августа 2024 года область поднялась с 33 места на 12-е по уровню достижений национальных проектов, она вышла на лидирующие места по нацпроектам «Образование», «Экология», «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Международная кооперация и экспорт», сказал врио главы региона.

    «У вас подрастает все – и сельское хозяйство подросло, промышленность подросла, стройка подросла, так что в целом основное все», – подчеркнул президент.

    Вместе с тем фиксируется небольшое снижение инвестиционной активности, обратил внимание президент.

    Филимонов подтвердил этот факт. «Да, есть небольшое снижение инвестиционной активности. Сейчас над этим работаем: есть пути решения, и в ближайшее время мы намерены поправить эту ситуацию и увидим результаты».

    В 2024 году выросло финансирование сельского хозяйства до 4,5 млрд рублей, в Вологодской области действуют 43 меры поддержки, добавил он.

    Также врио губернатора обратил внимание на выстраивание прямой коммуникации с гражданами, на обработку жалоб и обращений отводится два часа.

    «Сам лично работаю, сам отвечаю на сообщения, мониторю свои соцсети, мои комментарии открыты для пользователей и на страничке во «ВКонтакте», и в Telegram-канале», – подчеркнул Филимонов.

    По его словам, «люди видят, что власть слышит», что вызывает позитивный отклик у населения.

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    31 августа 2024, 13:57 • Новости дня
    Кремль: Путин несколько раз в день получает доклады по военной повестке

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и днем, и ночью получает доклады по военной повестке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «По нескольку раз в день, или по мере необходимости президент получает доклады по военной повестке», – передает ТАСС его слова.

    Также представитель Кремля заверил, что Путин держит на личном контроле решение социальных вопросов в регионах, где сложилась непростая ситуация.

    В частности, президент в ежедневном, периодически в ежечасном формате ведет переговоры с главами регионов и МЧС.

    По словам Пескова, Путин также контролирует вопросы, связанные с заботой о людях. Так, глава государства проверяет организацию работы пунктов временного размещения для людей, формат учебы детей с 1 сентября и т.д.

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    30 августа 2024, 21:18 • Новости дня
    Путин провел рабочую встречу с главой Самарской области Федорищевым
    Путин провел рабочую встречу с главой Самарской области Федорищевым
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

    Глава региона рассказал президенту о реализации порядка 30 инвестпроектов на сумму более 240 млрд рублей. Также в ходе встречи затронули тему работы с госкомпаниями, частными компаниями и малым бизнесом, сообщили в пресс-службе Кремля.


    Также Федорищев рассказал о взаимодействии властей с семьями участников СВО. По его словам, за три месяца в регионе ввели единовременную выплату за ранение для бойцов и дополнительную материальную поддержку для членов семей погибших участников СВО.

    «Дополнительные 300 тыс. рублей к федеральным, региональным мерам поддержки, которые сразу же выплачиваются», – рассказал врио губернатора.

    Кроме того, для членов семей военнослужащих с 1 октября вводится бесплатный проезд в транспорте по транспортной карте, добавил глава Самарской области.

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    1 сентября 2024, 14:44 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина по развитию Дальнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.

    Совещание пройдет в рамках поездки Путина на Дальний Восток, где у главы государства также запланировано выступление на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

    Кроме того, в начале нового учебного года российский лидер пообщается со школьниками, а в конце недели примет участие в Едином дне голосования.

    Ранее Кремль анонсировал визит Путина в Монголию.

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    30 августа 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин заслушал доклад врио главы Хабаровского края Демешина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

    На встрече врио главы региона доложил президенту о социально-экономическом развитии края, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Отмечается, что Демешин отдельно отметил систему обратной связи с населением. Врио губернатора пояснил, что главной задачей на новом для себя посту видит развитие Хабаровского края, регион должен стать центром развития востока России, промышленным и экономическим центром.

    По его словам, все жители Хабаровского края работают на победу России в специальной военной операции, предприятия продолжают выпуск боевых самолетов, кораблей, боеприпасов.

    «Особая забота и помощь – военнослужащим, добровольцам и членам их семей, тех людей, которые у нас воюют в зоне СВО. В крае развернуто 35 мер поддержки. И что нас наглядно радует: наши люди, хабаровчане, сами очень много и очень инициативно помогают тем, кто воюет, причем не только членам их семей, но и вообще заботятся о том, что происходит на западных рубежах нашей страны», – подчеркнул Демешин.

    В Хабаровском крае планируют создать реабилитационный центр «Уссури» на 540 мест, а в самом Хабаровске появилась идея о создании специализированного центра для адаптивных видов спорта. Это востребовано у вернувшихся из зоны СВО военнослужащих, они хотят заниматься спортом и адаптироваться к мирной жизни? заявил врио губернатора.

    Также Демешин отметил, что особое внимание уделяется подшефным территориям – городу Дебальцево в ДНР. Там восстанавливаются социальные и культурные объекты, а также инфраструктура.

    Ранее сообщалось, что глава государства в пятницу заслушает доклады от врио губернаторов Хабаровского края, Вологодской и Самарской областей.

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      Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

      16 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      ОПЕК ждут новые бунты

      Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

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