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Китай высказался в поддержку усилий по установлению мира на Украине
КНР выражает поддержку мировым усилиям по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
Китай приветствует все усилия, направленные на установление мира на Украине, включая недавнее соглашение между США и Россией о начале мирных переговоров, сказал Фу Цун, передает ТАСС.
Он отметил важность диалога и консультаций в урегулировании конфликтов в соответствии с Уставом ООН.
Фу Цун напомнил, что резолюция 2202 Совета Безопасности утвердила комплекс мер по выполнению Минских соглашений, которые, по его словам, представляют правильное направление для диалога и переговоров. Однако большинство положений Минских соглашений не были выполнены эффективно, что вызывает сожаление, подчеркнул он.
Китайский представитель также выразил мнение, что украинский вопрос приближается к критическому моменту для урегулирования с помощью переговоров. Он указал на важность усилий Европы в достижении мира, поскольку конфликт происходит на ее территории. Суть китайских предложений включает уважение суверенитета всех стран и соблюдение законных интересов безопасности.
Ранее постпред КНР при ООН Фу Цун сообщил, что китайское постпредство получило запросы на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине 24 февраля.