Tекст: Дарья Григоренко

На пресс-конференции, посвященной началу председательства Китая в Совбезе в феврале, Фу Цун объявил о намерении организовать заседание Совета Безопасности ООН по Украине 24 февраля. Эта дата является важной, так как три года назад начался конфликт на Украине. Уже несколько стран выразили желание провести встречу в этот день, и Китай, как председатель Совета, обязуется должным образом ее организовать, следуя установленным правилам, передает ТАСС.

Он также отметил, что Российская Федерация, вероятно, предложит провести встречное заседание, и Китай будет обязан организовать и его. В дополнение к этому КНР планирует провести встречу в рамках платформы «Друзья мира» по Украине для оценки текущей ситуации.

По его словам, в ближайшие месяцы китайская сторона намерена оценить ситуацию на Украине и изучить возможность содействия мирным переговорам через платформу «Друзья мира». Он подчеркнул, что обе стороны конфликта выражают готовность к мирным переговорам, и Китай надеется, что этот процесс может привести к конкретным результатам в ближайшее время.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.