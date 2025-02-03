С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
Китай получил запросы на проведение заседания Совбеза ООН по Украине 24 февраля
Постоянное представительство Китая при ООН получило запросы на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине 24 февраля, в годовщину начала конфликта, сообщил постпред КНР при ООН Фу Цун.
На пресс-конференции, посвященной началу председательства Китая в Совбезе в феврале, Фу Цун объявил о намерении организовать заседание Совета Безопасности ООН по Украине 24 февраля. Эта дата является важной, так как три года назад начался конфликт на Украине. Уже несколько стран выразили желание провести встречу в этот день, и Китай, как председатель Совета, обязуется должным образом ее организовать, следуя установленным правилам, передает ТАСС.
Он также отметил, что Российская Федерация, вероятно, предложит провести встречное заседание, и Китай будет обязан организовать и его. В дополнение к этому КНР планирует провести встречу в рамках платформы «Друзья мира» по Украине для оценки текущей ситуации.
По его словам, в ближайшие месяцы китайская сторона намерена оценить ситуацию на Украине и изучить возможность содействия мирным переговорам через платформу «Друзья мира». Он подчеркнул, что обе стороны конфликта выражают готовность к мирным переговорам, и Китай надеется, что этот процесс может привести к конкретным результатам в ближайшее время.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.