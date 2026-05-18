Британского медика с симптомами хантавируса доставили на лечение в Лондон

Tекст: Дмитрий Зубарев

Врача с симптомами опасной инфекции эвакуировали в столицу Великобритании с заморской островной территории в Атлантике, передает РИА «Новости». Газета Independent приводит заявление британского агентства по здравоохранению: «Медик с симптомами хантавируса с отдаленной британской заморской территории находится на лечении в лондонской больнице».

Пациента решили перевезти в Лондон, так как на острове Вознесения отсутствуют клиники для лечения подобных заболеваний. Кроме того, в воскресенье вечером ожидалось прибытие еще девяти британцев из группы риска. У них признаки заражения пока не проявились.

Вспышка смертельно опасного хантавируса началась на нидерландском лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Судно прибыло к Канарским островам 10 мая, пассажиров эвакуировали, однако три человека скончались. По данным ВОЗ на 12 мая, выявлено 11 случаев заболевания, причем у девяти пациентов подтвердился вирус Андес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании подтвердили первый случай заражения хантавирусом у пассажира, эвакуированного с круизного лайнера MV Hondius.

Британское агентство по здравоохранению подтвердило заражение хантавирусом двух граждан Великобритании на борту лайнера MV Hondius и сообщило о еще одном подозрении на острове Тристан-да-Кунья.

Британские военные медики совершили парашютное десантирование на остров Тристан-да-Кунья для оказания экстренной помощи туристу с симптомами хантавируса.