Путин встретился с Токаевым на саммите в Душанбе

Путин и Токаев провели переговоры в Душанбе

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин прибыл в Душанбе 8 октября с официальным визитом, передает ТАСС. 9 октября российский лидер провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе пребывания в Душанбе Путин также выступил на саммите «Россия – Центральная Азия», где обсуждались вопросы регионального сотрудничества. 10 октября состоялась отдельная встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Оба лидера приняли участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, где обсуждалось расширение взаимодействия между странами-участниками организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после завершения саммита глав СНГ в Душанбе главы государств направились на официальный прием.

На заседании в узком формате лидеры СНГ обсудили ключевые направления сотрудничества и приняли важные решения.

Российская сторона поддержала запуск нового формата «СНГ плюс» для расширения взаимодействия с другими странами и международными структурами.