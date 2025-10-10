На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».17 комментариев
Путин встретился с Токаевым на саммите в Душанбе
Путин и Токаев провели переговоры в Душанбе
Во время своего государственного визита в Таджикистан президент России Владимир Путин обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Владимир Путин прибыл в Душанбе 8 октября с официальным визитом, передает ТАСС. 9 октября российский лидер провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В ходе пребывания в Душанбе Путин также выступил на саммите «Россия – Центральная Азия», где обсуждались вопросы регионального сотрудничества. 10 октября состоялась отдельная встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Оба лидера приняли участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, где обсуждалось расширение взаимодействия между странами-участниками организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после завершения саммита глав СНГ в Душанбе главы государств направились на официальный прием.
На заседании в узком формате лидеры СНГ обсудили ключевые направления сотрудничества и приняли важные решения.
Российская сторона поддержала запуск нового формата «СНГ плюс» для расширения взаимодействия с другими странами и международными структурами.