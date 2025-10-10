Путин с лидерами СНГ отправился на торжественный прием

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
По окончании заседания Совета глав государств СНГ лидеры приглашены на официальный прием от имени президента Таджикистана, сообщается в Telegram-канале Кремля.
По пути к месту проведения приема, российский президент сначала провел беседу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Затем Владимир Путин эмоционально что-то рассказывал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Все лидеры собрались за одним столом, который был богато украшен пышными цветочными композициями. Атмосфера мероприятия способствовала дальнейшему неформальному общению между главами государств.
Главы стран СНГ на заседании в узком формате обстоятельно обсудили ключевые направления сотрудничества и приняли несколько важных решений.
Таджикистан передал Туркмении председательство в СНГ с января 2026 года.
Сергей Лебедев получил новое назначение генеральным секретарем СНГ на три года.