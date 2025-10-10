На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
Рахмон: Главы стран СНГ в узком составе приняли важные решения
Главы стран СНГ на заседании в узком формате обстоятельно обсудили ключевые направления сотрудничества и приняли несколько важных решений. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в расширенном составе, проходящей в Душанбе, передает ТАСС.
Эмомали Рахмон выразил уверенность, что совместные усилия государств СНГ позволят добиться практической реализации поставленных целей и задач.
Президент Таджикистана также сообщил, что на саммите особое внимание уделялось вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также развитию военного сотрудничества между странами СНГ.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал формат работы «СНГ плюс». Таджикистан передал Туркмении председательство в СНГ с января 2026 года. Сергей Лебедев получил новое назначение генеральным секретарем СНГ на три года.