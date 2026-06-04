Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин объяснил необходимость подписания документов с легитимным руководством Украины
Оформление любых официальных договоренностей с украинской стороной требует участия законных представителей власти, что продиктовано базовыми требованиями конституции государства.
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге обозначил позицию Москвы по возможным соглашениям, передает ТАСС. Он подчеркнул, что стремление вести дела с законными представителями не является прихотью.
«Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш, – любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода <…> с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции, основного закона страны-партнера. В данном случае, Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя», – сказал Путин.
Глава государства также отметил необходимость объективной оценки текущего статуса Владимира Зеленского. По словам президента, подтверждение полномочий Зеленского остается задачей для профессиональных юристов и специалистов в области политического анализа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер Владимир Путин отметил нелегитимность нынешнего украинского руководства.
Президент подчеркнул необходимость наличия подписи законных властей на официальных бумагах.
Глава государства допустил присутствие Владимира Зеленского на мирных переговорах без права подписания итоговых договоров.