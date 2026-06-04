Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Самойловки, Любицкого, Новоселовки, Новониколаевки Запорожской области и Гавриловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.
Противник при этом потерял до 430 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Линово, Свободы, Кияницы и Шалыгино Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Слобожанского, Избицкого и Рубежного.
Противник потерял свыше 195 военнослужащих и две бронемашины.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом со Стецковкой, Пески-Радьковскими Харьковской области, Лозовым и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).
При этом потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два америкаснких бронетранспортера М113, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ у Николаевки, Малиновки, Новоселовки и Славянска ДНР.
Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Рубежного, Доброполья, Райского, Белозерского ДНР, Василевка и Чугуево Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.
Напомним, в начале июня российские войска освободили Тихоновку в ДНР.
В конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.
А ранее они освободили харьковскую Нововасилевку.