    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    Грузия полностью погасила государственный долг перед Россией
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса
    Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    0 комментариев
    Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    12 комментариев
    17 сентября 2025, 10:35 • Новости дня

    Путину показали разработки Центра беспилотных систем на «Западе-2025»

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе учений «Запад-2025» президент России ознакомился с новейшими образцами техники и вооружения, включая разработки Центра беспилотных систем. Экспозицию ему представил руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

    Особое внимание Путин на учениях «Запад-2025» уделил экспозиции Центра беспилотных систем и технологий, созданного при поддержке партии «Единая Россия» и по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева. Презентацию новейших разработок провел руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, сообщается в Telegram-канале Сидякина.

    На выставочной площадке были представлены технологии, которые уже применяются в зоне спецоперации на Украине, а также перспективные образцы военной техники. По словам Сидякина, треть экспозиции составили разработки резидентов Центра.

    «ЦБСТ помогает решать задачи по ускоренному запуску и масштабированию проектов, значимых для фронта и тыла», – заявил Сидякин.

    В Центре сегодня насчитывается более 350 резидентов, которым оказывается поддержка, включая помощь в получении грантов, льготных программ и содействие в допуске к серийным закупкам Минобороны.

    Сидякин отметил участие разработчиков в техсоветах с Минобороны и ВМФ, а также сообщил, что сотни тысяч изделий уже используются на фронте, а вражеской техники уничтожено на сумму около 200 млрд рублей. Новейшие разработки ежедневно способствуют сохранению жизней бойцов и мирных жителей.

    Путин посетил учения «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Президент испытал тепловизионные очки «Стрекоза» во время этих учений.

    Президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения на полигоне Мулино, где прошел основной этап учений «Запад-2025», при этом 125 единиц уже используются в спецоперации на Украине.

    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    Комментарии (14)
    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    Комментарии (6)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times: Россия создала империю дронов

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    Комментарии (31)
    14 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов

    Эксперт Васильев: Эффективность украинских FPV-дронов упала до 2-4%

    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля украинских FPV-дронов, достигающих целей, сократилась до 2-4% из 100 выпущенных аппаратов, что существенно уменьшает их боевую эффективность, сообщил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Как сообщил Васильев в своем Telegram-канале «Русский инженер», эффективность FPV-дронов, используемых украинскими военными, в последние месяцы значительно снизилась. Из 100 запущенных аппаратов цели достигают лишь два-четыре дрона, что составляет 2-4%. Васильев отмечает: «Результативность ФПВ устойчиво снижается, и именно это вызывало недавнюю истерику у украинских волонтеров».

    Васильев отметил, что у российских дронов с управлением на оптоволоконе показатели эффективности достигают 50% успешных попаданий в специфических условиях, а в среднем эффективность превышает 20-25%. При этом аналогичные разработки ВСУ далеки от таких результатов.

    Для дальнейшего снижения угрозы от дронов ВСУ эксперт рекомендует  работать над сведением всех элементов борьбы, в единую систему. В том числе тренировки бойцов для снижения дронобоязни, формирование специализированных расчетов дронобойщиков, развитие переносных средств радиоэлектронной борьбы, оснащение техники комплексами активной защиты и турелями.

    В результате реализации этих мер эффективность украинских FPV-дронов, по мнению эксперта, может быть снижена до 0,5%.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 10:25 • Новости дня
    В России представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью

    В России разработали дрон «Зефир-М», способный зависать в воздухе до суток

    Tекст: Мария Иванова

    Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов, выполняя задачи ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы, сообщили в «Народном фронте».

    Российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» разработали новый беспилотный летательный аппарат «Зефир-М», способный находиться в воздухе до суток, передает ТАСС

    Платформа предназначена для работы в качестве ретранслятора связи, что позволит увеличить дальность использования ударных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

    По словам представителя компании-производителя Ярослава, «Зефир-М» – многоцелевая платформа с несущей способностью от десяти до 30 килограммов. «Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», – отметил он.

    Разработчики подчеркивают, что аппарат может быть оснащен различными полезными нагрузками в зависимости от задач: от ретрансляторов связи до осветительных систем и оборудования для ведения радиоэлектронной борьбы. Основная цель – повысить эффективность работы других видов беспилотных систем на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях.

    Ранее стало известно, что производство дронов «Князь Вандал» достигло 50 тыс. единиц ежемесячно. «Народный фронт» закупил дроны «Князь Вандал Новгородский» на 50 млн рублей для спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39

    Ростех: Х-39 эффективно поражает сложные цели благодаря ювелирной настройке

    Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Управляемая ракета Х-39, способная передавать на вертолет изображение в двух диапазонах, успешно поразила пункт управления беспилотниками на Украине, разрушив почти целый этаж здания, отметили в Ростехе.

    Минобороны России опубликовало видеозапись поражения пункта управления беспилотниками ВСУ легкой управляемой ракетой Х-39, сообщается в Telegram-канале Ростеха. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение почти целого этажа здания противника.

    В Ростехе подчеркнули, что система управления Х-39 позволяет оператору выбирать уязвимые места объектов, направляя ракету под оптимальным углом. Ракета передает на борт вертолета изображение в видимом и инфракрасном диапазоне, что обеспечивает точность наведения. В данном случае оператор выбрал точку попадания в стык перекрытия и фасада сооружения.

    Эксперты отметили, что возможность тонкой настройки траектории в реальном времени увеличивает эффективность поражения сложных и движущихся целей. Боеприпас оснащен мощной боевой частью, что позволяет уничтожать как бронетехнику, так и защищенные объекты.

    Ракеты Х-39 используются ударными вертолетами Ми-28Н и Ка-52. Также указывается, что Х-39 обладают высокой степенью защиты от радиоэлектронной борьбы противника.

    Напомним, на прошлой неделе Ростех поставил военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    Ростех рарнее начал поставки новых систем подавления дронов «Двина-100М».

    Ростех назвал «Панцирь-МЕ» единственным комплексом без слепых зон.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие

    Французские истребители Rafale с авиабазы Сен-Дизье прибыли на базу в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Французские боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки, переброшены на авиабазу в Миньске-Мазовецком, сообщает портал Defence-24.

    По данным издания, эскадрилья прибыла с 113-й авиабазы Сен-Дизье, где размещаются носители ядерного оружия. Портал отмечает, что на фотографиях с польской авиабазы не видно признаков присутствия ядерных боеголовок.

    Франция отправила три Rafale для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО в рамках операции Eastern Sentry. Эта миссия началась после консультаций по статье 4 Североатлантического договора, инициированных Польшей из-за инцидента с БПЛА.

    В ночь на 10 сентября в Польше было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, после чего польские военные уничтожили несколько объектов, идентифицированных как БПЛА. Российское Минобороны сообщило, что удар по территории Польши не планировался, а дальность использованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные самолеты Германии были подняты в небо Румынии после нарушения воздушного пространства страны беспилотником. Польские и натовские истребители были подняты в небо из-за угрозы атак беспилотников с западных регионов Украины. Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 10:03 • Новости дня
    Страны НАТО наблюдали за учениями «Запад-2025» в Белоруссии

    Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Борисовском полигоне представители 23 стран, включая США, Турцию и Венгрию, проследили за практическими действиями войск в рамках учений «Запад-2025», сообщило Минобороны Белоруссии.

    Представители 23 государств, в том числе трех стран – членов НАТО (США, Турция, Венгрия), наблюдают за совместными стратегическими учениями «Запад-2025» в Белоруссии, передает ТАСС.

    Как сообщили в Минобороны Белоруссии, в наблюдении принимают участие также представители трех международных организаций: Союзного государства, ОДКБ и СНГ, а также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

    В числе наблюдателей присутствуют военно-дипломатические представители из 17 иностранных государств, включая Азербайджан, Китай, Иран, Сербию, США, Туркменистан, Турцию, Перу и другие. В рамках учений проходит один из основных этапов с отработкой тактических эпизодов: нанесение огневого поражения противнику, применение БПЛА, действия танковых подразделений, удары FPV-дронов, противовоздушное прикрытие и эвакуация раненых и техники с использованием роботизированных платформ.

    Министерство обороны Белоруссии подчеркнуло, что страна выступает за укрепление международного мира и безопасности, осуждает использование военных конфликтов как средства достижения политических целей, а также придерживается принципов мирного урегулирования споров, равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА во время учений «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям на этих маневрах. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Комментарии (32)
    15 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация выполнила очередную поставку новых Су-34, прошедших обязательные испытания, для нужд российского военного ведомства, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что перед передачей техника прошла все необходимые наземные и летные заводские испытания.

    Представитель госкорпорации отметил, что Су-34 показал себя как надежная и эффективная машина, а военные летчики высоко оценивают маневренность и живучесть этих самолетов.

    На предприятиях ОАК увеличили производство Су-34 и сейчас осуществляют регулярные серийные поставки этой техники в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 отработали бомбометание и преодоление систем ПВО в ходе учений «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Су-34 совершил успешную посадку без шасси и остался целым.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Военкомы на Украине избили пытавшегося спасти брата инвалида

    Сотрудники ТЦК в Стеблеве избили инвалида при мобилизации его брата

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Стеблев Черкасской области мужчина с инвалидностью третьей группы пострадал при попытке предотвратить насильственную мобилизацию своего брата.

    Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, ветеран ВСУ с инвалидностью третьей группы попытался вытащить брата из автобуса территориального центра комплектования, но был избит сотрудниками ТЦК, передает ТАСС.

    По его словам, мужчину, который перенес тяжелую операцию на шее, били ногами по шейному отделу и распыляли газ.

    Депутат утверждает, что военкоматы Украины действуют как карательные отряды, похищая, избивая и издеваясь даже над ветеранами. Он также заявил, что украинские власти покрывают подобные действия сотрудников ТЦК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Боратин Волынской области четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали у них оружие и открыли по ним огонь.

    Главного редактора закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александра Пилипенко увезли в ужгородский военкомат после его расследований коррупции местных властей. В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту и оставили его семилетних детей без присмотра.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 12:10 • Новости дня
    NYT сообщила об утрате Украиной преимущества в применении БПЛА

    NYT: Россия увеличила годовое производство БПЛА до 30 тыс. единиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкий рост производства различных беспилотников в России стал причиной того, что Украина лишилась своего прежнего преимущества на поле боя, пишет американская газета The New York Times.

    Россия значительно увеличила производство беспилотников, что позволило ей ликвидировать прежнее преимущество Украины в использовании этой техники на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    В начале конфликта российские войска применяли примерно 40 БПЛА разных типов за раз, теперь их число может превышать тысячу.

    Издание отмечает: «Резкий рост [применения БПЛА] стал результатом огромного скачка в производстве Россией ударных беспилотников». По данным The New York Times, массовые поставки, внедрение новых технологий и тактик создали для Украины серьезные проблемы, полностью изменив баланс сил.

    Газета оценивает, что сейчас Россия способна ежегодно выпускать около 30 тыс. БПЛА различных видов, а к 2026 году этот показатель может удвоиться. The New York Times утверждает, что вопрос производства беспилотников находится под личным контролем высшего руководства России, которое поставило задачу создать в стране «империю по производству БПЛА», мобилизуя государственные и частные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны нанесли удары по украинской группировке в Изюме. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов». Командир ВСУ сравнил украинскую систему ПВО с марлевым нижним бельем.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    На учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО

    Военные на учениях «Запад-2025» отработали планирование ядерных ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках учений «Запад-2025» белорусские и российские военные провели тренировки по планированию применения нестратегического ядерного оружия и развертыванию комплекса «Орешник», сообщил начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

    По его словам, военнослужащие Белоруссии и России отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

    Муравейко заявил: «Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».

    Он также сообщил, что военнослужащие активно использовали беспилотные летательные аппараты в различных сценариях боевых действий. По его словам, особое внимание уделялось гибридным приемам войны, эффективному ведению боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

    Российские военные, по словам Муравейко, поделились своим боевым опытом. Он отметил, что подразделения получают самую современную информацию, которая оперативно применяется на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи при помощи беспилотных летательных аппаратов на учениях «Запад-2025». Самолеты Су-34 выполнили бомбометание по обозначенным целям в ходе маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 11:37 • Новости дня
    Дрон «Кощей» начал использоваться в зоне спецоперации

    Дрон-бомбардировщик «Кощей» начал применяться в зоне спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» с максимальной нагрузкой до 15 кг начал выполнять задачи по доставке грузов и бомбардировке на Авдеевском направлении.

    Дрон-бомбардировщик «Кощей», разработанный тверской компанией ООО «Доминанта», начал использоваться в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель компании пояснил, что «Кощей» был создан инженерами как аналог украинской «Бабы-яги», но представляет собой совершенно другой по конструкции аппарат.

    В компании рассказали, что дрон является возвращаемым беспилотником и способен нести от трех до шести зарядов. «Партия аппаратов уже поступила на авдеевское направление, отзывы от военнослужащих получаем положительные», – заявили в «Доминанте».

    Полезная нагрузка «Кощея» может составлять до 15 кг. Разработчики отметили, что дрон также может использоваться для доставки грузов бойцам, которые оказались в труднодоступных районах. В будущем планируется применение беспилотника в МЧС в качестве «машины спасения».

    Максимальная дальность полета «Кощея» составляет до 30 км, однако с ретранслятором связи дрон способен преодолевать и большие расстояния.

    Напомним, в сентябре FPV-дроны подразделения «Днепр» сбили семь тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ.

    Ранее расчеты беспилотников уничтожили две точки запуска дронов «Баба-яга» ВСУ в районе Григоровки.

    Между тем использование тяжелых украинских гексакоптеров ограничилось из-за массового уничтожения этих аппаратов вскоре после взлета.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 11:42 • Новости дня
    Су-34 выполнили бомбометание по целям на учении «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бомбардировщики Су-34 ВКС России поразили наземные цели, имитирующие резервы условного противника, в рамках учения «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.

    Экипажи Су-34 Воздушно-космических сил России отработали бомбовые удары на одном из полигонов в рамках совместного учения России и Белоруссии «Запад-2025», передает РИА «Новости». В Минобороны уточнили, что летчики применили авиационные бомбы по наземным целям, которые обозначали выдвигающиеся резервы условного противника.

    Во время выполнения задачи экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около четырехсот метров, отметили в российском военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Белоруссии оценил готовность войск во время учений «Запад-2025». Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на этих учениях. Самолеты Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику в ходе маневров.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 12:31 • Новости дня
    Связисты провели линию связи при помощи БПЛА на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие связи применили беспилотный летательный аппарат для монтажа линии оптоволоконной связи в рамках учений «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.

    Во время совместных учений «Запад-2025» специалисты связи Вооруженных сил России и Белоруссии проложили оптоволоконную линию связи с помощью беспилотника, передает ТАСС. В Минобороны отметили: «В ходе отработки одного из тактических эпизодов на совместных стратегических учениях вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025» специалисты войск связи протягивали оптоволоконную линию связи, используя беспилотный летательный аппарат».

    Военные связисты обеспечили развертывание цифровых каналов передачи информации, коммутационного оборудования и специальной аппаратуры, а также организовали спутниковые каналы связи и видеоконференцсвязь на командных пунктах.

    Системы радиоэлектронной борьбы использовались для защиты пунктов управления от возможных атак беспилотников условного противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Белоруссии оценил готовность белорусских войск на учениях «Запад-2025». Минобороны России сообщило об уничтожении условного противника в ходе этих учений. Самолеты Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику в рамках маневров.

    Комментарии (0)
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

