Путину показали разработки Центра беспилотных систем на «Западе-2025»

Tекст: Вера Басилая

Особое внимание Путин на учениях «Запад-2025» уделил экспозиции Центра беспилотных систем и технологий, созданного при поддержке партии «Единая Россия» и по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева. Презентацию новейших разработок провел руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, сообщается в Telegram-канале Сидякина.

На выставочной площадке были представлены технологии, которые уже применяются в зоне спецоперации на Украине, а также перспективные образцы военной техники. По словам Сидякина, треть экспозиции составили разработки резидентов Центра.

«ЦБСТ помогает решать задачи по ускоренному запуску и масштабированию проектов, значимых для фронта и тыла», – заявил Сидякин.

В Центре сегодня насчитывается более 350 резидентов, которым оказывается поддержка, включая помощь в получении грантов, льготных программ и содействие в допуске к серийным закупкам Минобороны.

Сидякин отметил участие разработчиков в техсоветах с Минобороны и ВМФ, а также сообщил, что сотни тысяч изделий уже используются на фронте, а вражеской техники уничтожено на сумму около 200 млрд рублей. Новейшие разработки ежедневно способствуют сохранению жизней бойцов и мирных жителей.

Путин посетил учения «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Президент испытал тепловизионные очки «Стрекоза» во время этих учений.

Президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения на полигоне Мулино, где прошел основной этап учений «Запад-2025», при этом 125 единиц уже используются в спецоперации на Украине.