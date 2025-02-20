Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин обвинила Зеленского в отмене выборов и подавлении свободы

Tекст: Вера Басилая

Конгрессмен Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин, представляющая штат Джорджия, сделала резкое заявление в адрес президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

По ее словам, Зеленский является актером, который занимается вымогательством средств у международного сообщества для продолжения конфликта на Украине. Тейлор-Грин подчеркнула, что под его руководством на Украине отменяются выборы и подавляется свобода слова.Она обвинила Зеленского, что из-за войны, которую он ведет, уничтожено «почти целое поколение украинских мужчин».

Она заявила, что война на Украине финансируется и контролируется «глубинным государством», и является гибридной войной против России. Тейлор-Грин заявила, что ни разу не поддерживала законопроекты, направленные на финансирование этой войны, и добавила, что этому следует положить конец.

Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны.

Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, отметив их потенциальный вред.

На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью».