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В Госдуме назвали отзыв лицензии у QIWI-банка «сигналом для всех»
Депутат ГД Аксаков: ЦБ отзывом лицензии у QIWI-банка показал всем, что «не дремлет»
Отзыв лицензии у QIWI-банка стал предупреждением о том, что Центробанк «не дремлет», заявил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Аксаков в беседе с ТАСС выразил надежду, что отзыв лицензии у банка стал «сигналом для всех» о том, что «ЦБ не дремлет».
Аксаков отметил, что прекращение отзывов лицензий было для него признаком того, что финансовая система «очищена и работает в рамках законодательства».
«Но оказалось, новые вызовы, очевидно, простимулировали новые процессы», – добавил парламентарий.
По его мнению, платежные сервисы с электронными кошельками продолжат развитие, но отзыв лицензии QIWI-банка – это знак того, что им нужно вести бизнес, соблюдая российские законы.
Этот бизнес используется в том числе для вывода активов из России и проведения незаконных операций, потому ЦБ будет такую деятельность пресекать, заключил Аксаков.
Напомним, Банк России в среду отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» (QIWI Банк).