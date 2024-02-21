В Госдуме назвали отзыв лицензии у QIWI-банка «сигналом для всех»

Депутат ГД Аксаков: ЦБ отзывом лицензии у QIWI-банка показал всем, что «не дремлет»

Tекст: Алексей Дегтярев

Аксаков в беседе с ТАСС выразил надежду, что отзыв лицензии у банка стал «сигналом для всех» о том, что «ЦБ не дремлет».

Аксаков отметил, что прекращение отзывов лицензий было для него признаком того, что финансовая система «очищена и работает в рамках законодательства».

«Но оказалось, новые вызовы, очевидно, простимулировали новые процессы», – добавил парламентарий.

По его мнению, платежные сервисы с электронными кошельками продолжат развитие, но отзыв лицензии QIWI-банка – это знак того, что им нужно вести бизнес, соблюдая российские законы.

Этот бизнес используется в том числе для вывода активов из России и проведения незаконных операций, потому ЦБ будет такую деятельность пресекать, заключил Аксаков.

Напомним, Банк России в среду отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» (QIWI Банк).