Путин назначил Львову-Белову главой «Фонда защиты детей»
Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».
Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовых актов 14 апреля и вступает в силу с момента подписания.
«Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М.А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», – сказано в документе.
В июне прошлого года Путин провел встречу с Львовой-Беловой в Кремле. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.