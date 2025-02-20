Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит – как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.2 комментария
В Госдуме предложили увеличить сумму страхового возмещения по вкладам в два раза
В Госдуме предложили увеличить сумму страхового возмещения по вкладам до 2,8 млн рублей
Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о повышении максимальной суммы страхового возмещения по вкладам до 2,8 млн рублей, ссылаясь на изменившиеся экономические условия.
Документ размещен в думской базе данных. Депутаты фракции «Новые люди» предложили поправки в закон «О страховании вкладов в банках РФ», которые предполагают увеличение максимальной суммы страхового возмещения по вкладам с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Авторы законопроекта указывают на необходимость пересмотра действующего размера страхового возмещения, объясняя это изменившимися экономическими условиями, ростом инфляции и изменением уровня доходов населения, передает ТАСС.
В пояснительной записке говорится, что основная цель проекта заключается в повышении уровня защищенности вкладов физических лиц. Увеличение максимальной суммы страхового возмещения до 2,8 млн рублей должно обеспечить адекватную защиту сбережений граждан в условиях текущей экономической ситуации и снизить риски потерь для вкладчиков при банкротстве банка или отзыве лицензии.
Депутаты добавили, что принятие законопроекта повысит доверие граждан к банковской системе, создаст дополнительные стимулы для привлечения средств граждан в банковские учреждения и окажет положительное влияние на развитие финансового сектора страны.
В пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не имеет полномочий для замораживания вкладов.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин отверг слухи о возможной заморозке вкладов россиян и выразил надежду на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. Он также заявил об отсутствии экономического смысла в заморозке вкладов населения.