Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Набиуллина: У ЦБ нет полномочий на заморозку вкладов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не имеет полномочий для замораживания вкладов.
Набиуллина на пресс-конференции подчеркнула, что у Центробанка отсутствуют законодательные полномочия замораживать вклады в коммерческих банках, передает РИА «Новости». Она отметила, что такие полномочия «абсолютно не нужны», и назвала их «бессмыслицей».
Ранее глава ВТБ Андрей Костин отверг слухи о возможной заморозке вкладов россиян и выразил надежду на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. Он также заявил об отсутствии экономического смысла в заморозке вкладов населения.
Напомним, Банк России назвал абсурдной идею заморозки вкладов, предупреждая, что такой шаг может нарушить финансовую стабильность страны.