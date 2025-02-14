Набиуллина: У ЦБ нет полномочий на заморозку вкладов

Tекст: Валерия Городецкая

Набиуллина на пресс-конференции подчеркнула, что у Центробанка отсутствуют законодательные полномочия замораживать вклады в коммерческих банках, передает РИА «Новости». Она отметила, что такие полномочия «абсолютно не нужны», и назвала их «бессмыслицей».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин отверг слухи о возможной заморозке вкладов россиян и выразил надежду на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. Он также заявил об отсутствии экономического смысла в заморозке вкладов населения.

Напомним, Банк России назвал абсурдной идею заморозки вкладов, предупреждая, что такой шаг может нарушить финансовую стабильность страны.